Цены на мандарины взлетят на 30%: сколько будут стоить к праздникам

По словам эксперта, цена за один килограмм мандарин до конца 2021 года может вырасти на 30% - до 50 гривен.

Она отмечает, что причиной роста цены становится повышенной спрос на эти фрукты.

"Опыт прошлых лет показывает, что цена на данный продукт может возрасти до 30% по сравнению с ценой в начале декабря из-за повышенного спроса со стороны потребителей. Поэтому можно ожидать, что ближе к праздникам мы можем иметь среднюю цену на мандарины в районе 50 грн/кг", - отметила Литвин.

А вот стоимость других цитрусовых накануне праздников может снизиться. Это коснется апельсинов и лимонов.

"Обычно цена на апельсины снижается на 8% и на новогодние праздники можем иметь среднюю цену на уровне 35 грн/кг, а на лимоны – на 7% до 37 грн/кг", - подчеркнула специалист.

Она объяснила, что снижение цен на другие цитрусовые связано с тем, что потребители в канун праздников отдают предпочтение мандаринам.

Стоит отметить, что цены на мандарины в начале декабря немного снизились, и сейчас любимый новогодний фрукт продают в среднем от 37 до 42 гривен.