Центров вакцинации в Украине станет больше: где можно сделать прививку на этих выходных

Вакцинация от коронавируса в Украине набирает обороты и центры для жителей страны стали открывать не только во Львове и Киеве. В ближайшие выходные будут открыты дополнительные центры для получения бесплатных прививок в 14 областях Украины.
Об этом рассказали в сообщении пресс-службы Центра общественного здоровья и дали список городов, где можно получить первую дозу вакцины.
В ближайшие выходные, 12 и 13 июня, украинцы смогут получить первую дозу вакцины от коронавируса бесплатно в таких городах:
Львов – 3
Львовская область – 8 центров, в том числе по одному в Трускавце, Дрогобыче, Стрые и Червонограде.
Одесса – 4
Одесская область – 7 центров, по одному в Балте, Черноморске и Измаиле.
Полтава – 1
Полтавская область – 5, по одному в Кременчуге, Лубнах, Миргороде и Горишних Плавнях.
Херсон – 3 центра
Черновцы – 2 центра
Киев – 1 центр
Киевская область – по одному в Броварах и Белой Церкви
Тернополь – 1 центр
Ровно – 1 центр
Днепр – 1 центр
Хмельницкий – 1 центр
Житомир – 1 центр
Черкассы – 1 центр
Мариуполь – 1 центр
Стоит отметить, что в списке нет Харькова, Ивано-Франковска, Николаева, Луцка, Сум, Чернигова и других городов.
Все прививки будут делать мобильные бригады и использовать препарат CoronaVac/Sinovac Biotech.
В Центре также напомнили, что вакцинироваться смогут граждане, которые записались в лист ожидания вакцинации от COVID-19 в приложении или через сайт "Дія", а также через контакт-центр Минздрава.
"Приоритет предоставляется лицам старшего возраста. Выбирать вакцину в массовых центрах вакцинации нельзя. Будет доступна вакцина, которая есть в наличии в Украине", - отметили в ЦОЗ.
Напомним, ранее мы сообщали о том, что на курортах Херсонской области откроют пункты COVID-вакцинации для всех желающих.