У центрі Києва напали на актора-ветерана: за нього заступилася тільки дівчина

Український актор і ветеран війни Сергій Борденюк (Борис Бордюжа) розповів про те, що на нього напали в центрі Києва.

Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на його публікацію в Instagram.

Вчора Борденюк поїхав на закупи до одного зі столичних супермаркетів і після цього з ним трапилася неприємна ситуація, через яку він ледь не потрапив у ДТП.

"Їду після закупівлі в супермаркеті "Сільпо" на Борщагівській у бік свого будинку, вискакує авто. Не зменшуючи швидкості, вклинюється в потік із Борщагівської вулиці на вулицю Гетьмана, що на Індустріальному мосту в бік Севастопольської площі. Своїми діями провокує мене на екстрене гальмування і по лівий бік вантажівки", - зазначив актор.

Борденюк вказав водієві автомобіля на те, що він порушив ПДР. Пасажир, який їхав у цій машині, почав поводитися неадекватно: підбіг до актора, почав погрожувати та спробував його вдарити.

"Пасажир вискочив, підбіг до мене, оскільки я просто відчинив вікно. Перше, що він зробив, замахнувся і хотів мене вдарити. Я відбив лівою рукою його удар і хотів вийти з машини. Підбіг водій, і вони удвох блокували мене на водійському сидінні. Але я зміг вийти з машини. Почалася перепалка", - зазначив Сергій Борденюк.

Примітно, що нападники говорили з ним російською мовою. Не зупинив їх і той факт, що на машині був знак "людина з інвалідністю".

Примітно, що за ветерана війни заступилася дівчина, яка проїжджала повз. Саме вона зняла все на телефон.

"Неймовірна подяка дівчині, яка просто їхала у справах, перебувала в іншому потоці", - зазначив він.

Обережно! На відео є ненормативна лексика!

Пізніше Борденюк вийшов на зв'язок і повідомив, що він написав заяву в поліцію і винуватців уже знайшли.



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Що відомо про Сергія Борденюка

Борденюк народився 1963 року. Знімався в кіно, серіалах, кліпах, працював моделлю. Відомий також як Борис Бордюжа

У 2021 році закінчив курси акторської майстерності в Beat Production Studio під керівництвом Михайла Міскуна. Потім грав у театрі-студії BEAT.



Борденюк знімається в кіно і працює моделлю (фото: facebook.com/ Борис Бордюжа)

До початку повномасштабного вторгнення РФ Борденюк був також підприємцем, мав кілька партнерських компаній, які надавали послуги з ремонту та будівництва, виготовлення та монтажу вікон, дизайну та декорування.

24 лютого 2022 року став волонтером, а згодом приєднався до ЗСУ.

З перших днів війни став водієм громадської організації "Жіночий ветеранський рух".

8 травня 2022 року став добровольцем, членом евакуаційного екіпажу. У вересні 2022 року став військовим ЗСУ з позивним "Артист". Воював на Харківському напрямку.



Ветеран Сергій Борденюк (фото: facebook.com/ Борис Бордюжа)

Отримав серйозне поранення - мінно-вибухову травму правої руки під час штурмової операції під Авдіївкою. Спочатку руку хотіли ампутувати, проте потім лікарям вдалося її врятувати. Борденюк пройшов тривалу реабілітацію і зараз продовжує відновлюватися.