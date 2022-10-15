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В центрі Києва діти влаштували "ігровий майданчик" у вирві від російської ракети (відео)

Колаж РБК-Україна: У Києві ракета потрапила в дитячий майданчик
Автор: Світлана Мащенко

В центрі Києва, в парку Шевченка, куди потрапила одна з російських ракет, випущена під час масованого обстрілу 10 жовтня, діти влаштували свого роду ігровий майданчик.

Відео поділився ведучий Анатолій Анатоліч.

На кадрах видно, що в теплий день багато мешканців столиці прийшли відпочити до улюбленого парку.

Дітлахам не так цікаві звичні гойдалки, як кількаметрова вирва після вибуху, що стався менше тижня тому.

"Якщо думали, що тут зупиниться життя. Хочу сказати, що дуже помиляються. Життя триває, діти лазять по ямі. Тепер це для них розвага. Хотіли налякати, зробили ще одну атракцію для дітей", - коментує кадри телеведучий.

Раніше ми писали, що школяр із Києва висловився про обстріл РФ дитмайданчика і захопив мережу.

Нагадаємо, що 10 жовтня по Україні випустили трьома хвилями величезну кількість ракет і дронів-камікадзе. В Києві загинуло семеро людей.

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