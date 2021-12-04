В центре Ровно вандалы разбили ханукию и оставили записку (фото)

Отмечается, что об инциденте стало известно сегодня утром, и случай стал уже пятым во всей Украине фактом повреждений Ханукий за этот великий еврейский праздник - он начался 28 ноября и будет длиться до вечера 6 декабря.

Также появились фото с пострадавшей ханукией. На снимках видно, что большинство светильников были повреждены.

В Ровно вандалы повредили ханукию (фото: t.me/UJCUkraine)

Ровенская еврейскай община вызвала на место ЧП наряд патрульной полиции для составления заявления.

Правоохранители начали производство, а также опросили свидетелей.

Полиция Ровно ищет виновных в повреждении ханукии (фото: radiotrek.rv.ua)

Также в Общине со ссылкой на слова очевидцев рассказывают, что на Ханукии неизвестным или неизвестными была оставлена записка с таким антисемитским примерным содержанием: "Иудеи злоупотребляют нашей толерантностью".

Теперь полиция ищет злоумышленников, все обстоятельства изучаются.

Напомним, что в праздник Хануки свеча в подсвечнике символизирует помощь, свет, который люди распространяют, помогая друг другу. Эксперты объясняют, что их зажигают каждый день по одной дополнительной в ханукии, что должно показывать, как маленькими шажками можно подарить миру больше света.