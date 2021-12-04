В центре Ровно вандалы разбили ханукию и оставили записку (фото)

В центре Ровно на Майдане Независимости совершили акт вандализма и повредили Менору - была разбита большая часть ханукальных светильников (Ханукия), а также поврежден распределительный щит.
Об этом 4 декабря передали на сайте Объединенной Еврейской Общины Украины.
Отмечается, что об инциденте стало известно сегодня утром, и случай стал уже пятым во всей Украине фактом повреждений Ханукий за этот великий еврейский праздник - он начался 28 ноября и будет длиться до вечера 6 декабря.
Также появились фото с пострадавшей ханукией. На снимках видно, что большинство светильников были повреждены.
В Ровно вандалы повредили ханукию (фото: t.me/UJCUkraine)
Ровенская еврейскай община вызвала на место ЧП наряд патрульной полиции для составления заявления.
Правоохранители начали производство, а также опросили свидетелей.
Полиция Ровно ищет виновных в повреждении ханукии (фото: radiotrek.rv.ua)
Также в Общине со ссылкой на слова очевидцев рассказывают, что на Ханукии неизвестным или неизвестными была оставлена записка с таким антисемитским примерным содержанием: "Иудеи злоупотребляют нашей толерантностью".
Теперь полиция ищет злоумышленников, все обстоятельства изучаются.
Напомним, что в праздник Хануки свеча в подсвечнике символизирует помощь, свет, который люди распространяют, помогая друг другу. Эксперты объясняют, что их зажигают каждый день по одной дополнительной в ханукии, что должно показывать, как маленькими шажками можно подарить миру больше света.
Ранее мы писали, что в прошлом году в Киеве вандал повалил ханукальный светильник и похвастался видео, вызвав массу возмущения украинцев в сети. Тогда полиция разыскала мужчину и сообщила о подозрении в действиях, направленных на разжигание религиозной вражды и ненависти, и делом занялся суд.
Возможные санкции по статье - штраф в размере от 200 до 500 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан; лишение свободы на срок до трех лет, с лишением права занимать определенные должности или без него.
Добавим также, что на днях в Днепре задержали подозреваемых, которые повалили Ханукию.