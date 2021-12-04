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В центре Ровно вандалы разбили ханукию и оставили записку (фото)

Автор: Владимир Костырин

В центре Ровно на Майдане Независимости совершили акт вандализма и повредили Менору - была разбита большая часть ханукальных светильников (Ханукия), а также поврежден распределительный щит.

Об этом 4 декабря передали на сайте Объединенной Еврейской Общины Украины.

Отмечается, что об инциденте стало известно сегодня утром, и случай стал уже пятым во всей Украине фактом повреждений Ханукий за этот великий еврейский праздник - он начался 28 ноября и будет длиться до вечера 6 декабря.

Также появились фото с пострадавшей ханукией. На снимках видно, что большинство светильников были повреждены.

В Ровно вандалы повредили ханукию (фото: t.me/UJCUkraine)

Ровенская еврейскай община вызвала на место ЧП наряд патрульной полиции для составления заявления.

Правоохранители начали производство, а также опросили свидетелей.

Полиция Ровно ищет виновных в повреждении ханукии (фото: radiotrek.rv.ua)

Также в Общине со ссылкой на слова очевидцев рассказывают, что на Ханукии неизвестным или неизвестными была оставлена записка с таким антисемитским примерным содержанием: "Иудеи злоупотребляют нашей толерантностью".

Теперь полиция ищет злоумышленников, все обстоятельства изучаются.

Напомним, что в праздник Хануки свеча в подсвечнике символизирует помощь, свет, который люди распространяют, помогая друг другу. Эксперты объясняют, что их зажигают каждый день по одной дополнительной в ханукии, что должно показывать, как маленькими шажками можно подарить миру больше света.

Ранее мы писали, что в прошлом году в Киеве вандал повалил ханукальный светильник и похвастался видео, вызвав массу возмущения украинцев в сети. Тогда полиция разыскала мужчину и сообщила о подозрении в действиях, направленных на разжигание религиозной вражды и ненависти, и делом занялся суд.

Возможные санкции по статье - штраф в размере от 200 до 500 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан; лишение свободы на срок до трех лет, с лишением права занимать определенные должности или без него.

Добавим также, что на днях в Днепре задержали подозреваемых, которые повалили Ханукию.

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Ровновандали