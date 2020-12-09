В центре Одессы нашли останки древней крепости

В центре Одессы археологи нашли останки древней крепости. Предполагается, что именно с нее могла зародиться "Южная Пальмира".
Как сообщает Сегодня, уникальное открытие было сделано прямо под Приморским бульваром. Останки древнего сооружения находились на глубине нескольких метров под землей.
Студенты-историки и археологи ежедневно откапывают по несколько тонн земли рядом с памятником Дюку де Ришелье. На данный момент уже удалось раскопать остатки валов артиллерийской батареи. Она была возведена одним из основателей города - Францем де Волланом.
В Одессе нашли останки древней крепости (фото: bessarabia.ua)
Среди интересных находок также фрагменты керамики, амфор, скифского фаянса.
Ученые говорят, что если дворец найдут все же, он может стать новой туристической Меккой в самом центре Одессы.
"Вот мы выбрали соответствующее место, которое предполагаемо является воротами. Разбили раскопы и сейчас где-то приближаемся к тому горизонту, где эта аномалия в общем-то проявилась", - говорит доктор исторических наук Андрей Красножон.
Раскопки в центре Одессы (фото: bessarabia.ua)
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