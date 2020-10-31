В центре Одессы мужчина убил девушку-бариста: ударил ножом в сердце

В Одессе около 10 утра 31 октября неизвестный совершил нападение на девушку, которая работала баристой в одной из кофеен в центре города. 47-летний мужчина достал нож и зарезал девушку прямым ударом в сердце. Инцидент произошел в кофейне Black Milk, что на улице Базарной, 50. Об этом рассказывается на сайте ГУ НПУ в Одесской области.

По предварительной информации полицейских, в заведение зашел мужчина и сразу ударил сотрудницу ножом в грудь. Мужчина нанес несколько ударов. От полученных травм она погибла мгновенно.

"Злоумышленника, 1973 года, задержан. Сейчас его допрашивают в Приморском отделе полиции. Проводятся неотложные следственные действия. Более подробная информация впоследствии", - говорится в заявлении полиции.

Также полицейские добавили, что причины такого поступка мужчина не объясняет. Сотрудники правоохранительных органов будут устанавливать мотивы убийства.

В Одессе убили девушку в кофейне (фото: od.npu.gov.ua)

В ГУ НПУ в Одесской области также добавили, что событие квалифицировано по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос о задержании фигуранта в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

В Одессе убили девушку в кофейне

Напомним, что ранее в Харькове напали на журналистов. Группа неизвестных препятствовала местным журналистам снимать репортаж.

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