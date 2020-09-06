В центре Николаева люди устроили самосуд над педофилом (видео)

В центре Николаева неизвестного застали за приставанием к несовершеннолетнему ребенку. Но намерения педофила, к счастью, разоблачили местные жители, которые наказали его и передали в руки полиции.

Чрезвычайное происшествие случилось на улице Садовая 5 сентября. Об этом пишет местное издание Новости-N, куда видео прислал очевидец событий в центре города.

Сообщается, что приставания к ребенку заметили взрослые, в том числе и родители ребенка. Неизвестного избили, а затем вызвали полицию.

"Педофил приставал к ребенку, родители его поймали, предварительно дав по морде, прибыло 9 патрульных машин, педофила увезли. Надеемся, в скором времени его не отпустят, как было в прошлом году", - подписано видео его автором.

В Николаеве наказали педофила (видео: facebook.com/novostin)

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