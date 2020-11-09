В центре Львова таксист жестоко избил клиента: очевидцы сняли инцидент на видео

Водитель такси во Львове избил пассажира (Коллаж РБК-Украина)

Водитель такси набросился на пассажира и начал его сильно избивать

Во Львове неадекватный водитель одной из фирм такси избил клиента прямо на глазах у прохожих. Очевидцам удалось заснять на видео весь инцидент.

26-летний житель Львова Айтал Сергеев рассказал, что произошло в тот вечер и сообщил, что написал уже заявление в полицию. Он разместил на Facebook фото, где видно, как он пострадал от рук водителя.

Сергеев отметил, что вечером 7 ноября он вызвал машину с помощью сервиса Bolt и поставил отметку, что будет с собакой. В услугах этой службы есть такая функция – перевозка домашних любимцев. Однако водитель отказался перевозить животное.

"Выйдя из машины, я громко закрыл дверь, на что водитель отреагировал очень буйно и начал бить в лицо. Я пытался защититься, но не нанести повреждений нападавшему. Водитель повалил меня на землю и пытался бить ногами в лицо. В то время девушка вызвала полицию", - написал молодой человек.

После этого водитель попытался сесть в машину и уехать, но Сергеев решил его остановить.

"Я выбежал перед машиной, чтобы его остановить, он провез меня несколько метров на капоте, я задел дворник. После этого он снова вышел из машины и начал бить сильнее, бросать на проезжающие рядом машины. Я использовал против него перцовый баллончик, но ветер отнес большинство газа в нашу сторону, и водитель успел сесть в авто и скрыться с места происшествия", - добавил пострадавший и отметил, что скорее всего водитель был в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Posted by Айтал Сергеев on Sunday, November 8, 2020

После этого Сергеев поехал в больницу скорой помощи, снял побои. У него диагностировали гематому на глазу, перелом носа и повреждение зуба. Он написал заявление в полицию. Открыто уголовное производство по ч.1 ст.125 УК.

Сергеев отметил, что не впервые заказал услуги такси с перевозкой животного. Собака всегда на поводке и при требовании – он сразу надевал на пса намордник. Ранее водители могли просто отказаться от перевозки животного, но до конфликтов ни разу не доходило.

В службе такси также отреагировали на печальный инцидент и сообщили, что данный водитель уже заблокирован.

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