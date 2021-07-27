В центре Львова избили уличных музыкантов: подумали, что они из ЛГБТ-сообщества

Во Львове возле памятника Тараса Шевченко группа молодых людей из пяти человек возрастом 20-25 лет избила двух уличных музыкантов. При этом нападение было совершенно неожиданно без какого-либо диалога.

Об этом рассказал один из пострадавших Сергей Савин на своей странице в Facebook .

По его словам, группа молодых людей наблюдала за ними еще во время чтения стихов на площади рынок. Это было видно на камерах наблюдения. За музыкантами ходили по следам.

"Между нами и нападающими не было ни одного диалога. Никакого разговора. Ни слова. Просто возмущает, потому что причин силового и слезоточивого вмешательства - 0 целых 0 десятых. Просто знайте, в нашей стране в центре города к тебе могут подойти, залить тебе глаза газовым баллончиком и начать бить", - заявил Савин.

В центре Львова избили двух музыкантов (фото: facebook.com/sergio.don.14)

За что избили музыкантов

Сергей подозревает, что нападение на них произошло из-за дискриминации.

"Единственное, что могли услышать преступники, это наш с Максимом разговор, где я его поэтически назвал "любимый друг". Молодчики могли себе нафантазировать, что мы принадлежим к ЛГБТ-сообществу", - отметил музыкант.

В центре Львова избили двух музыкантов (фото: facebook.com/sergio.don.14)

Он также добавил, что не собирался публично выражать поддержку геям и лесбиянкам, но с сегодняшнего дня понял, что даже если бы они были геями, все равно, это недопустимо.

Музыканты вызвали полицию и написали соответствующие заявления. Также Савин отметил, что когда их избивали, то это видели много людей, но не предпринимали никаких действий.

В центре Львова избили двух музыкантов (фото: facebook.com/sergio.don.14)

"Прошу максимального распространения этого сообщения. Не для того, чтобы показать мальчиков в крови. Потому что мы здесь не ноем. Для того чтобы завтра вашего ребенка не убили прямо у памятника Шевченко на глазах у десятка людей, которые настолько равнодушны и трусливы, что делают вид, что ничего не видели", - добавил Сергей.