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В центре Львова голая женщина устроила переполох: курьезное видео

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Львов, Четверг 25 августа 2022 19:45
В центре Львова голая женщина устроила переполох: курьезное видео Коллаж РБК-Украина: во Львове женщина в костюме Евы купалась в фонтане и убегала от "копов"
Автор: Владимир Костырин

В центре Львова около Оперного театра женщина голышом решила принять солнечную ванну, лежа на лужайке, а затем искупалась в фонтане. На замечания прохожих дама не реагировала, как и на сигналы воздушной тревоги. Впоследствии обнаженная гражданка попыталась убежать от правоохранителей.

Инцидент сняли на видео очевидцы, после чего кадры разместили в сети.

Странная женщина устроила свое "шоу" средь бела дня, совершенно не стесняясь, что кругом масса людей, в том числе и дети.

На кадрах видно, что гражданка в костюме Евы разлеглась на траве в сквере возле Оперного, и не обращает внимание на возмущенные призывы окружающих прекратить такое поведение и одеться. Затем упрямая "нудистка" переместилась в фонтан, и сидела в струях воды.

Видео: во Львове возле Оперного театра женщина без одежды решила позагорать и искупаться в фонтане

Сам инцидент произошел как раз в праздник 24 августа, в День Независимости.

Люди вызвали полицию, и тут гражданка стала убегать от стражей правопорядка. На видео показано, что один из "копов", преследуя голую нарушительницу, на бегу просто врезался в дорожный знак.

Скрыться от полицейских обнаженная женщина не смогла, и все таки была задержана - на снимке в сети показано, как гражданка "прячется" за тоненькое дерево в сквере, а рядом стоят правоохранители.

Видео: как полицейские ловили неадекватную обнаженную даму в центре Львова

Напомним, прошлой осенью в Харькове женщина устроила обнаженные танцы прямо на улице возле заведения.

А также мы писали, что ранее в Кременчуге девушка разгуливала топлес перед университетом, а затем пыталась убежать от полицейских.

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Львов полиция голая женщина
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