В центре Киева - массовая драка: что произошло, фото и видео

Изначально протестующие хотели пройти маршем с гробом и ритуальными венками к Офису президента и Верховной раде, но правоохранители заблокировали путь и не дала людям этого сделать.

Позже полиция вплотную подошла к крышке гроба, которая находится у ФОПов. Снова произошла стычка между протестующими и правоохранителями.

Когда гроб занесли в автобус полиции, люди решили перегородить дорогу. Их сразу оттеснили и транспорт проехал.

Впоследствии нападения на похоронную символику продолжились. У активистов также пытались забрать похоронный венок.

В комментарии РБК-Украина в пресс-службе полиции Киева сказали, что пока нет информации о пострадавших и задержанных.

В Киеве произошла массовая драка (фото: РБК-Украина)

Напомним, что представители SaveФОП протестуют в Киеве уже не один месяц.