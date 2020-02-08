В центре Киева выявили опасную находку: фото и детали ЧП

В Киеве нашли колбы с ядовитым веществом (фото: Информатор)

В центре Киева выявили коробки с чрезвычайно токсичным веществом

В центре Киева обнаружили опасную находку. На подозрительные коробки на одном из складских помещений наткнулся мужчина, который и вызвал экстренные службы. Детали происшествия - в материале Styler.

ЧП произошло в пятницу, 7 февраля, в здании на улице Лаврская. Мужчина обнаружил три коробки, в которых находились большие колбы. Их содержимое вызвало у него подозрение, сообщает Информатор.

Как оказалось во время выяснения обстоятельств, мужчина - это работник предприятия, которому поручили разобрать складские помещения.

Все коробки очень старые, но по предварительному осмотру упакованы герметично. Токсичные вещества транспортировали в безопасное место. О том, откуда на складе в центре Киева взялись три большие колбы со ртутью, предстоит выяснить правоохранительным органам.

В Киеве нашли колбы со ртутью (фото: Информатор)

К слову, ранее Уляна Супрун рассказала, что ртуть может содержаться не только в бытовых ртутных градусниках, но и в некоторых пищевых продуктах. Кроме того, экс-министр здравоохранения рассказала, как правильно убрать ртуть от разбившегося термометра, и в каких случаях стоит вызвать ГСЧС.