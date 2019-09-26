В центре Киева вспыхнул масштабный пожар: подробности ЧП (видео)

В Киеве на Почтовой площади произошел пожар (Фото: коллаж РБК-Украина)

Дым от пожара накрыл часть Подола

В Киеве произошел крупный пожар на Почтовой площади, которому был присвоен ранг повышенной сложности. Загорелось одно одноэтажное здание на причале речного вокзала, и вскоре огонь распространился на второе. Об этом передали в пресс-службе ГСЧС столицы.

В сети показали фото и видео масштабного пожара в центре города.

Как сообщают спасатели, в результате инцидента к счастью обошлось без жертв и пострадавших.

Пожар вспыхнул уже под утро 26 сентября - около 05:00 в ГСЧС поступил вызов о происшествии, и для ликвидации возгорания были стянуты дополнительные силы пожарных.

Отмечается, что общая площадь возгорания составила около 300 "квадратов".

В Киеве произошел крупный пожар на Почтовой площади (Фото: kiev.informator.ua)

Спасатели не могли полноценно приступить к ликвидации возгорания, так как здание было под напряжением, передает "Информатор".

Электрики приехать на место ЧП оперативно не смогли, и в итоге локализовать пожар спасателям удалось только в районе шести утра, а полностью ликвидировать - в 06:20.

Для тушения пожара были задействованы 35 сотрудников ГСЧС и 9 единиц техники.

В Киеве произошел крупный пожар на Почтовой площади (Фото: kiev.informator.ua)

Из-за пожара дым накрыл практически всю Контрактовую площадь и старый Подол.

При проведении работ по тушению пламени было частично ограничено движение по набережному шоссе.

В Киеве произошел крупный пожар на Почтовой площади (Фото: kiev.informator.ua)

На месте происшествия дежурили медики и патрульные.

Сейчас правоохранители устанавливают причину возгорания. Детали и обстоятельства инцидента выясняются.

В Киеве произошел крупный пожар на Почтовой площади (Видео: facebook.com/kiev.informator.ua)

Напомним, что 11 сентября в селе Новые Соколы в Киевской области за 50 километров до Чернобыля произошел лесной пожар. К тушению были привлечены 62 человек и 11 единиц техники, из них 2 самолета АН-32П и вертолет МИ-8.