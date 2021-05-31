В центре Киева вороны напали на мужчину: видео встревожило пользователей сети

Сегодня, 31 мая, в центре Киева две больших вороны напали на прохожего. Инцидент произошел на улице Саксаганского, когда мужчина просто спокойно шел по тротуару.

Видео этого случая опубликовал "Типичный Киев" на своей странице в Facebook .

После того как птицы атаковали прохожего, он бросился убегать, но вороны продолжали лететь за ним. К счастью, ему удалось бежать.

В Киеве вороны атаковали мужчину (видео: facebook.com/kievtypical)

Пользователи сети прокомментировали данное видео и отметили, что в последнее время возросло количество нападений ворон на людей.