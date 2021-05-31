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В центре Киева вороны напали на мужчину: видео встревожило пользователей сети

Новина українською →
Киев, Понедельник 31 мая 2021 18:33
В центре Киева вороны напали на мужчину: видео встревожило пользователей сети Коллаж РБК-Украина: в Киеве вороны атаковали мужчину
Автор: Роман Мирончук

Сегодня, 31 мая, в центре Киева две больших вороны напали на прохожего. Инцидент произошел на улице Саксаганского, когда мужчина просто спокойно шел по тротуару.

Видео этого случая опубликовал "Типичный Киев" на своей странице в Facebook.

После того как птицы атаковали прохожего, он бросился убегать, но вороны продолжали лететь за ним. К счастью, ему удалось бежать.

В Киеве вороны атаковали мужчину (видео: facebook.com/kievtypical)

Пользователи сети прокомментировали данное видео и отметили, что в последнее время возросло количество нападений ворон на людей.

  • Массовое нашествие ворон, было такое пару дней назад, две вороны будто играли и летели за мной от дерева к дереву, было стремно...
  • Таким образом вороны защищают гнездо или птенцов. Скорее всего где-то сидел птенец, который учится летать. У нас во дворе несколько лет подряд так было;
  • Если честно - вороны сейчас очень опасны. Их реально много развелось, они собираются в стаи. И нападают на людей (может и защищают свои гнезда, но люди от этого страдают);
  • В радиусе 20 м. вороны нападают если выпал или не может взлететь птенец. У меня такое было, причём они очень хорошо запоминают людей. Территория их обитания поделена на сектора. Мы потом и кушать приносили, чтобы не нападали ничего не помогло и к еде не притрагиваются. Пришлось менять маршрут;
  • Сейчас у ворон маленькие воронята и они только учатся летать потому природа их заставляет охранять деток. Выгребают от ворон все, и кошки, и белки если приближаются к гнезду. У меня один раз на речке над головой ворониха пролетела предупредила чтоб я ближе не шел. Знаете, стремненько так пролетела, что я повернул в другую сторону.

Напомним, под Херсоном "коп" застрелил разъяренного бойцовского пса, напавшего на детей.

Мы также писали о том, что в Чернобыле огромная хищная птица поселилась прямо на градирне ЧАЭС.

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