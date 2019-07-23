В центре Киева суицидник сталкивал "копа" с крыши и просился в Одессу (видео)

В Киеве мужчина решил совершить самоубийство и взобрался на крышу Владимирского рынка. Инцидент произошел на ул. Антоновича, 115 вечером 22 июля. На место прибыли полицейские и пытались отговорить его от намерений покончить с собой и спуститься вниз, однако тот стал проявлять агрессию, из-за чего чуть не травмировался один из "копов". Об этом передает "Информатор".

Неадекват буйствовал и кричал, что ему нужно попасть в Одессу. Вариант покупки билета мужчина не рассматривал и грозился спрыгнуть вниз.

От прибывших патрульных мужчина убегал, вел себя агрессивно и никого не подпускал к себе.

Фото: kiev.informator.ua

Когда к нему попробовал подняться правоохранитель, неадекват предпринял попытку столкнуть "копа" с крыши. На место инцидента прибыли спасатели ГСЧС и КАРС.

В итоге мужчину удалось утихомирить и надеть наручники, причем буйного мужчину помогал задержать один из очевидцев, который также залез на крышу.

Суицидника спустили вниз на носилках. Теперь неадекватом займутся психиатры, так как объяснить свои действия он не смог.

Отмечается, что мужчина работал строителем на одной из ближайших строек, и ему не выплатили зарплату.

Видео: YouTube / informator.ua

Как сообщалось ранее, недавно в Днепре девушка после ссоры с парнем решила свести счеты с жизнью и утопиться, но к счастью ее спас капитан прогулочного судна, и делал это несколько раз.

Также мы писали о том, что в апреле в Хмельницком 24-летний ветеран АТО на Донбассе решил покончить жизнь самоубийством и попытался спрыгнуть с балкона многоэтажки. Полицейские и неравнодушные прохожие только чудом отговорили его от непоправимого.

Напомним, не так давно под Днепром женщина пыталась совершить самоубийство, выпрыгнув из автомобиля на ходу. Когда 39-летняя женщина упала на проезжую часть, на нее совершила наезд легковушка. К счастью, происшествие не закончилось трагедией. Женщина осталась жива, однако сильно пострадала.