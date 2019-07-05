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В центре Киева стреляли из-за девушки: появилось видео

STYLERЖизнь    05.07.2019 - 19:53
В центре Киева стреляли из-за девушки: появилось видео
Фото: Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В результате ЧП никто не пострадал

Стрельба в центре Киева в районе Бессарабского рынка произошла 5 июля из-за девушки. Двое мужчин в магазине общались с одной девушкой, но в какой-то момент между ними произошла словесная перепалка, которая перетекла в конфликт. Об этом сообщает "Информатор".

В центре Киева стреляли из-за девушки: появилось видеоСтрельба в центре Киева (Скриншот с YouTube)

Два "жениха" были в состоянии алкогольного опьянения. Мужчин попытался унять охранник магазина, но те не хотели успокаиваться, и тогда к ссоре подключился бродяга, который набросился на одного из горе-кавалеров. Тот в ответ вытащил пистолет и выстрелил в воздух. К счастью, никто из людей не пострадал.

Видео: Стрельба на Бессарабке (YouTube/Информатор)

На место инцидента вызвали полицию, устанавливаются все подробности происшествия.

В настоящее время следователи опрашивают свидетелей и очевидцев данного конфликта.

Напомним, ранее в Печерском районе Киева произошла стрельба. Так, на улице Лаврской неподалеку от монументальной скульптуры "Родина-мать" в Киеве был ранен полицейский.

Также мы писали о том, что во Львове на улице Владимира Великого мужчина устроил стрельбу в маршрутке.

В центре Киева произошла стрельба Во Львове мужчина устроил стрельбу в маршрутке
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