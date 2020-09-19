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В центре Киева произошло жесткое ДТП с тремя авто: появилось видео

Киев, Суббота 19 сентября 2020 08:44
В центре Киева произошло жесткое ДТП с тремя авто: появилось видео
В Киеве произошло тройное ДТП (фото: РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Одного из водителей госпитализировали

В Киеве произошло тройное ДТП на бульваре Дружбы Народов, в результате чего пострадал один человек и был госпитализирован.

Автомобили SsangYong, Peugeot и Skoda столкнулись ночью 19 сентября, передает "Киев Оперативный" на странице в Facebook.

После серьезного дорожного происшествия спасателям ГСЧС пришлось доставать водителя Peugeot из транспорта, так как мужчину зажало в салоне и он не мог выбраться самостоятельно.

Как рассказал водитель "корейца", он двигался со стороны моста Патона в направлении центра, и около АЗС ему на встречу выехал "француз". Избежать столкновения с Peugeot никак не удалось. Сам же водитель SsangYong не получил серьезных травм после аварии и признался, что его "спасли ремни безопасности".

Удар был настолько сильным, что авто буквально стало кучей металлолома. Это видно на фото и видео с места происшествия.

Видео: Тройное ДТП в Киеве произошло на бульваре Дружбы Народов

Кроме всего прочего, в ДТП также попал автомобиль Skoda.

На месте аварии работали правоохранители, сотрудники ГСЧС и медики "скорой". Все обстоятельства происшествия выясняются.

В центре Киева произошло жесткое ДТП с тремя авто: появилось видеоВ центре Киева произошло жесткое ДТП с тремя авто: появилось видеоВ центре Киева произошло жесткое ДТП с тремя авто: появилось видеоВ центре Киева произошло жесткое ДТП с тремя авто: появилось видео

В Киеве произошло тройное ДТП (Фото: facebook.com/KyivOperativ / "Варта Голосеево")

Ранее сообщалось, что в Запорожье в жутком ДТП погибли три человека - авто врезалось в рекламный щит и загорелось, а иностранные студенты в салоне сгорели заживо.

Также мы писали о том, что на днях сын Шуфрича попал в ДТП в центре Киева.

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