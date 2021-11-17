В центре Киева пешеход атаковал автомобиль такси посреди дороги, но поплатился: видео ЧП

На кадрах видно, что молодой парень одетый не по погоде, бегает по дороге и размахивает руками.

В какой-то момент перед ним притормаживает машина службы такси, так как объехать горе-пешехода невозможно.

Наш "герой" пользуясь ситуацией открывает переднюю пассажирскую дверь, но сесть не успевает - водитель начинает движение.

Несостоявшийся пассажир падает, хватаясь за дверь. В итоге таксисту таки удается избавиться от такого попутчика. Парень остался сидеть на проезжей части дальше.

Инцидент произошел в районе Бессарабского рынка.

В комментариях пользователи пишут, что шокированы произошедшим и приписывают все влиянию наркотических средств.