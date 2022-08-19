В центре Киева парень на электросамокате сбил прохожего. Пострадавший умер в больнице

Погибшим оказался заведующий аптекой Национального военно-медицинского клинического центра "Главный военный клинический госпиталь". Мужчину звали Николай, ему было 66 лет.

Сам инцидент с наездом произошел 9 августа на бульваре Леси Украинки, 12, в Печерском районе столицы.

Дочь погибшего Наталья рассказала журналистам, что врачи, оказывая помощь пациенту и пытаясь его спасти, делали все возможное.

"Мы консультировались с лучшими специалистами, но сила удара была настолько сильна, что была такая травма мозга, что врачи просто удивлялись как это возможно. У него была открыта черепно-мозговая травма, перелом основания черепа, множественные гематомы и массивные кровоизлияния в мозг", - говорит женщина.

Виновник трагедии - 20-летний житель Киева. По словам Натали, полиция открыла производство и молодого человека вызвали на допрос.

Также женщина рассказала, что ее отец организовывал поставки медикаментов, чем спасал пострадавших от войны.

Наталья добавила, что военная аптека организовывала обеспечение лекарствами военных во время лечения раненых.