В центре Киева в особом сквере зацвели гортензии: невероятные фото

В сквере в самом сердце столицы в прошлом году была проведена капитальная реконструкция, и сейчас замысел ландшафтных дизайнеров при его обустройстве проявился наполную. Так, специалисты продумали место каждого растения, его цвет и взаимосвязь с соседями.

Также стоит отметить, что великолепие соцветий выделяет нарядный ряд дерна с бело-зелеными листьями, которые растут вдоль проезда. При этом вдоль улицы Малой Житомирской гортензии цветут рядом с клумбой из злаковых трав.

Гортензии зацвели в сквере между Софийской и Михайловской площадями (фото: Михаил Маркив / vechirniy.kyiv.ua)

Официальное название этого цветущего островка - "Сквер №2 на Владимирском проезде".

И если обычно внимание прохожих в этом месте привлекали больше копия Збручанского идола и фонтан Термена, то сейчас особым украшением сквера стали именно белые гортензии, которые разрослись с прошлого года и расцвели роскошными белыми кистями.

В сквере в центре Киева зацвели гортензии (фото: Михаил Маркив / vechirniy.kyiv.ua)

На скамейках в цветущем сквере можно заметить много людей, которые задерживаются, чтобы полюбоваться красотой и насладиться ароматом цветов. А еще возле клумб разгуливают их четверолапые питомцы, позируя на фоне гортензий для фото для своих хозяев.

Собаки тоже осматривают цветущий киевский особый сквер (фото: Михаил Маркив / vechirniy.kyiv.ua)