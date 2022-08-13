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В центре Киева в особом сквере зацвели гортензии: невероятные фото

Фото: цветущие гортензии в сквере Киева (Михаил Маркив / vechirniy.kyiv.ua)
Автор: Владимир Костырин

В центре Киева особый сквер между Софийской и Михайловской площадью расцвел нежными белоснежными и сочно-зелеными красками. Цветущие гортензии стали новым "магнитом" для туристов и для жителей столицы.

Красивые фото роскошных белых цветов 13 августа опубликовал "Вечерний Киев".

В сквере в самом сердце столицы в прошлом году была проведена капитальная реконструкция, и сейчас замысел ландшафтных дизайнеров при его обустройстве проявился наполную. Так, специалисты продумали место каждого растения, его цвет и взаимосвязь с соседями.

Также стоит отметить, что великолепие соцветий выделяет нарядный ряд дерна с бело-зелеными листьями, которые растут вдоль проезда. При этом вдоль улицы Малой Житомирской гортензии цветут рядом с клумбой из злаковых трав.

Гортензии зацвели в сквере между Софийской и Михайловской площадями (фото: Михаил Маркив / vechirniy.kyiv.ua)

Официальное название этого цветущего островка - "Сквер №2 на Владимирском проезде".

И если обычно внимание прохожих в этом месте привлекали больше копия Збручанского идола и фонтан Термена, то сейчас особым украшением сквера стали именно белые гортензии, которые разрослись с прошлого года и расцвели роскошными белыми кистями.

В сквере в центре Киева зацвели гортензии (фото: Михаил Маркив / vechirniy.kyiv.ua)

На скамейках в цветущем сквере можно заметить много людей, которые задерживаются, чтобы полюбоваться красотой и насладиться ароматом цветов. А еще возле клумб разгуливают их четверолапые питомцы, позируя на фоне гортензий для фото для своих хозяев.

Собаки тоже осматривают цветущий киевский особый сквер (фото: Михаил Маркив / vechirniy.kyiv.ua)

Кстати, ранее мы писали, что в Киеве появился цветущий живой памятник мужеству героев "азовцев".

Добавим также, перед этим в Киеве появилась цветочная клумба в виде "русского военного корабля".

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Киев