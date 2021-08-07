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В центре Киева неадекват приставал к прохожим и ударил ножом подростка (видео)

Автор: Владимир Костырин

В Киеве на Контрактовой площади мужчина около супермаркета приставал к прохожим и угрожал молодым людям расправой, а затем подошел к подростку и нанес удар ножом.

Об этом 7 июня говорится в сообщении "Х_Киев" в Telegram-канале.

По словам очевидцев инцидента, неадекватный мужчина буянил около магазина "Сильпо". Он распивал спиртные напитки и грозился людям рядом, что зарежет их.

В определенный момент злоумышленник действительно без причины напал на молодого человека, и пырнул ножом.

Киевляне вызвали "скорую помощь" и полицию.

Пострадавшего парня медики смогли откачать, после чего отвезли в больницу.

На опубликованном в сети видео видно, что нападавший мужчина лежит на асфальте без чувств - вероятно, его "вырубили" знакомые пострадавшего, чтобы он не ранил других людей.

Ролик можно посмотреть по этой ссылке.

На месте происшествия работали правоохранители, детали и обстоятельства выясняются. Неадекват был задержан.

Как уточняет "Киев Оперативный" на странице в Facebook, нападавшим оказался некто Ревякин Дмитрий Алексеевич, 1974 года рождения.

А парень, которого он ранил ножом около шести утра, госпитализирован с проникающим ранением живота. Пострадавший 2003 года рождения.

Злоумышленника отправили в СИЗО, по факту инцидента было открыто уголовное производство по ч.1 ст. 121 КК Украины.

В Киеве неадекватный мужчина ранил ножом молодого парня (фото: facebook.com/KyivOperativ)

Напомним, ранее под Киевом врач-потрошитель жестоко расправился с прохожим, и позже полиция выяснила, что такое нападение уже не первое.

Также мы писали о том, что недавно в Харькове отпустили неадеквата, который напал на девочку на улице, и стал душить средь бела дня.

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КиевхулиганствоКонтрактовая площадь