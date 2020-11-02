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В центре Киева мужчина угрожал взорвать кафе: появилось видео инцидента

Автор: Анна Шиканова

В центре Киева мужчина устроил дебош в кафе, а потом начал угрожать взрывом

В Киеве мужчина захватил кафе в центре города. Инцидент произошел на бульваре Леси Украинки, в помещении вареничной "Катюша". Мужчина зашел в заведение, устроил там дебош и начал угрожать, что взорвет здание. На момент инцидента в помещение находились посетители.

Никаких требований он не выдвигал и по некоторым данным, неизвестный мужчина – бывший участник АТО. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа, спасатели и полиция. Детали сообщили на странице Национальной полиции в Facebook.

После тщательной проверки, сотрудники правоохранительных органов смогли попасть внутрь помещения. Никаких взрывных устройств у мужчины не было обнаружено. Проверка всех подсобных помещений на данный момент продолжается.

В Национальной полиции сообщили, что преступника задержали. Им оказался уроженец Ивано-Франковской области 1987 года рождения. На месте с ним работают сотрудники правоохранительных органов. Мотивы и причины такого поступка на данный момент неизвестны.

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По словам очевидцев, после задержания мужчина сидел за столиком и постоянно крестился.

В центре Киева мужчина угрожал взорвать кафе

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Борисполе неизвестный мужчина затянул в подвал 14-летнюю девочку и попытался ее изнасиловать.

А также мы писали о том, что сотрудникам Национальной полиции пришлось перекрыть мост Патона в Киеве из-за угрозы минирования.

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