В центре Киева мажор обстрелял дорожников: циничное поведение поражает (видео)

В Киеве мужчина обстрелял дорожников в Печерском районе, которые выполняли ремонтные работы. В результате инцидента один из коммунальщиков получил ранение в ногу. Полиция смогла задержать стрелка в течение часа.
Видео момента конфликта между мужчиной и дорожниками опубликовано на Facebook-странице "dtp.kiev.ua".
Отмечается, что после нападения на рабочих водитель автомобиля "Рено" сел в транспорт и уехал. Позже машину удалось обнаружить на улице Бастионная.
Предварительно установлено, что стрелок пересел в авто Volkswagen "Жук" - очевидно, пытаясь "замести следы".
Задержать злоумышленника удалось на проспекте Лобановского.
На кадрах видно, как мужчина, уже в наручниках, спокойно расхаживает возле полицейских, улыбаясь и посмеиваясь.
Видео: в центре Киева "мажор" обстрелял дорожников 21 апреля
В сети тоже обратили внимание на такое наглое циничное поведение задержанного - украинцы высказывают мнение, что "мажор", по всей видимости, уверен в своей безнаказанности.
Как отметил блогер и юрист Клим Братковский, комментируя инцидент, "еще не хватает легализации огнестрельного короткоствольного нарезного оружия, и все будет в крови".
В Киеве "мажор" обстрелял дорожников, которые работали на Печерске (фото: facebook.com/kievavtodor)
В Киеве задержали подозреваемого в стрельбе по дорожникам (фото: kyiv.npu.gov.ua)
Напомним, недавно в Киеве мужчина стрелял в охранника магазина из-за замечания об отсутствии маски.