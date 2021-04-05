В центре Киева граждане России напали на украинцев: избили за распитие алкоголя

В центре Киева, на Подоле, группа молодых людей напали на парня и девушку за распитие слабоалкогольных напитков. Молодые люли представились "активистами, выступающими против нарушений общественного порядка" и позже выяснилось, что это граждане России.

Инцидент произошел в субботу, 3 апреля, на Почтовой площади. Группа молодых людей подошла к парню и девушке и начала делать замечание за употребление алкогольных напитков. Разговор сопровождался нецензурной бранью. Молодые люди назвались гражданами Украины, активистами, которые выступают против нарушения общественного порядка.

Парень, которому сделали замечание, сразу завернул свою металлическую банку в бумажный пакет. Однако группа молодых людей продолжила нецензурно выражаться, ругаться. А после – повалили свою жертву на землю и начали бить руками и ногами по голове и туловищу.

В прокуратуре сообщили, что установлены личности двух человек, которые совершили преступление. Ими оказались 32-летний и 28-летний жители России.

"Им объявлено подозрение в хулиганстве, совершенном группой лиц. Решается вопрос об избрании мер пресечения", - добавили в ведомстве.

Кроме того, были оштрафованы и лица, которые распивали спиртные напитки в общественном месте. На них составили административные протоколы.

В Киеве группа граждан РФ напала на украинцев