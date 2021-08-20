В центре Киева агрессивный водитель специально сбил "копа" из-за перекрытых улиц

В Киеве агрессивный водитель специально наехал на полицейского, который перекрывал движение на дороге на время проведения репетиции парада в центре столицы. Пострадавшего правоохранителя госпитализировали для проведения тщательного осмотра.

Об этом 20 августа передали в пресс-службе патрульной полиции Киева.

Инцидент произошел на перекрестке улиц Жилянской и Большой Васильковской. Этот участок дороги был закрыт для проезда, о чем водителям "неоднократно сообщали" и рекомендовали выбрать другой маршрут движения.

Как отметили правоохранители, водитель легковушки КІА "решил, что это ограничение движения касается всех, кроме него".

Мужчина сначала подъехал к патрульным и стал требовать, чтобы его пропустили, а после отказа начал конфликтовать и сделал вид, что у него внезапно сломалась машина, а авто он не может убрать с перекрестка.

"Через некоторое время мужчина быстро тронулся с места и, двигаясь задним ходом, совершил наезд на патрульного, который стоял неподалеку", - говорится в сообщении.

Старшего лейтенанта полиции, патрульного Владислава Подгорного увезли в больницу, а на место происшествия вызвали следователя оперативную группу, чтобы задержать агрессивного водителя-неадеквата.

В полиции признают, что перекрытие улиц создают неудобства и заставляют водителей нервничать, но призывают относиться к таким ограничениям с пониманием, ведь "это необходимо для обеспечения безопасности во время проведения репетиции парада".

В Киеве агрессивный водитель специально сбил патрульного полицейского из-за перекрытой улицы (фото: facebook.com/patrolpolice.gov.ua)