В центе Киева депутат отметился "героической" парковкой и сразу же поплатился за это

Александр Дубинский оставил свое авто в центре Киева в неположенном месте. За это народный депутат от партии "Слуга народа" понес наказание. Эвакуатор забрал его автомобиль на улице Десятинной, и теперь ему необходимо заплатить штраф.

Сам нардеп говорит, что никаких претензий не имеет и осознает свою вину. Более этого он отметил, что это стимулирует не нарушать правила дорожного движения, сообщает "Страна".

Эвакуатор забирает авто Александра Дубинского (фото: Telegram-канал "Политика Страны")

"А я без претензий. Поставил машину в неположенном месте, ее эвакуировали. Оно неприятно, но стимулирует соблюдать правила дорожного движения, потому что много времени и сил уходит, чтобы ее получить", - заявил Дубинский.

Он также подчеркнул, что никаких проблем нет, поскольку забрали одну из его шести машин. И он пересел на другое свое авто. Но все же нардеп призывает украинцев парковаться по правилам.

Напомним, Киевляне ополчились на "героев парковки", они ломают зеркала и оставляют вонючие "презенты". В столице за один день было обнаружено сразу несколько таких случаев "мести".

Одному "герою парковки" на капот нового автомобиля Volkswagen положили пакет с мусором из-за того, что водитель оставил машину в неположенном месте. При этом он затруднил жильцам дома проход к мусорным бакам.

Ранее мы писали о том, что в Киеве водителей начнут по-новому штрафовать за неправильную парковку.