Их цель - максимальное поражение простых людей: ведущий показал жуткое видео разрушенного Северодонецка

"Северодонецк. Обожаю этот город. Людей. Выступал тут в Ледовом Дворце. Не верю своим глазам, как армия рф его уничтожает. Минометные обстрелы беспрерывные. Русские не могут пройти оборону ЗСУ, поэтому просто издалека наваливают по жилым кварталам минами и градами. Война, где в ближнем бою они бессильны", - комментирует Комаров жизнь разрушенного города.

Он объяснил, что войска РФ не могут вести бой и поэтому артиллерийскими снарядами просто разрушают все, до чего могут дотянуться.

"Война на уничтожение жизни издалека. Арта валит туда, где нет никаких позиций - только дома, школы, детские сады, больницы. Их цель - максимальное поражение простых людей. Паника. Жертвы. Если они заметили машины и движение людей - полетели мины", - рассказал ведущий.

Он отметил, что местным жителям важен навык распознавать свист подлетающей мины и успеть за секунды падать лицом вниз.

"Каждый, кто тут волонтерит или приезжает по другим делам в эти дни, должен понимать, что это не "может быть", а обязательно. Обязательно будет обстрел", - добавляет Комаров.

Ведущий рассказал, что он приехал с колонной гуманитарки и привезли жителям еду, лекарства и самые необходимые вещи. И по оценке Комарова, местным жителям явно нужна помощь еще.

Людей на улицах практически нет, но они есть в подвалах.

"Волонтерам просьба: важна питьевая вода. Людям приходиться даже из луж брать дождевую. "Еды вот нам привезли, а воды нет", - можно услышать. Хотя местная власть работает под обстрелами, за что отдельное уважение всем службам: коммунальщики под обстрелами восстанавливают трубы, водопроводы, провода. Чтобы город жил", - добавляет ведущий.

Он выразил уважение всем тем, кто не бросил город в самый сложный момент и продолжают работать.

"Мина - дура. Траекторию осколков не предсказать. Волонтерами советую в идеале привозить помощь в пасмурную или дождливую погоду. И обязательно скоординировать свои действия, сами знаете, как и с кем. Без экспромтов. Точка горячая. Не подвергайте риску себя и людей, не мешайте военным. Северодонецк, держись, родной. Любим тебя!" – добавляет Комаров.

Он сравнил российских оккупантов с тараканами, которые лезут со всех сторон. Они трусливы и прячутся, и гадят, когда их не видят.

"Да, тараканы лезут со всех сторон. Да, их много. Но они остаются тараканами - трусливыми созданиями, которые прячутся, если слышат шорох или если включить свет. И гадят, когда их не видят, втихаря, когда их много. Нужно просто запастись терпением и вытравить их", - сказал ведущий.