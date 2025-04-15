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"Це жесть": викладачка вокалу "рознесла" Полякову, Дорофєєву та Трінчер (відео)

Вівторок 15 квітня 2025 08:14
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"Це жесть": викладачка вокалу "рознесла" Полякову, Дорофєєву та Трінчер (відео) Співачки нарвалися на критику (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Викладачку вокалу Олена Українець, яка стала неймовірно популярною, коли її відео з ученицею "репостнула" Леді Гага, висловилася про українських співачок. Так, вона розкритикувала Надю Дорофєєву, Оля Полякову та Аню Трінчер, але похвалила Злату Огнєвіч.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на новий випуск програми "Що бісить".

За словами Українець, їй не подобається спів Полякової. Коли викладачка почала говорити про сильних вокалісток, то цю артистку такою не назвала. Зокрема, їй не сподобалися пісні зірки та те, як вона їх виконує.

"Як людина - вона мені крута, але як співачка - мати рідна, я не можу. Я знаю, фанати Олі Полякової, вибачте, будь ласка... Ну для мене це жесть!" - заявила викладачка.

Оля Полякова (фото: instagram/polyakovamusic)Полякова "нарвалася" на критику (фото: instagram/polyakovamusic)

"Десь вона щось недоперевчилась, мені здається. Можливо, це типу як її стиль, може в цьому щось є прикольне. Але я говорю з професійної думки, якщо я себе такою можу вважати... Я не скажу, що вона кричить, але вона занадто старається, отак. Це не професійне володіння голосом", - додала вона.

Олена заявила, що вважає справжньою професіоналкою Огнєвіч. Вона "може заспівати що завгодно". А ось Дорофєєва та Трінчер отримали від викладачки критику.

"Я не розумію, в чому прикол. Ну чого весь час так гугнявити? Чи це вони спеціально роблять, чи то вони якось таку фішку зловили. І це мене дратує, я не можу!" - зізналася Українець.

Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)Дорофєєву розкритикувала викладачка вокалу (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Також вона висловилася про Монатіка. За словами Олени, він "дуже круто співає", робить це "легко".

"Я завжди ставлю питання своїм учням: в чому вимірюється професійність танцюриста чи співака? В легкості, в тому, що яка б це не була пісня, вона звучить легко на вуха і немає відчуття, що тобі хочеться йому допомогти", - пояснила викладачка.

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