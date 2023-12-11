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"Це жахливе потрясіння для всіх": на фронті загинув відомий український актор

На війні загинув Андрій Павленко (фото: facebook.com/andrej.pavlenko)
Автор: Тетяна Самарук

Захищаючи Україну на фронті загинув відомий актор Андрій Павленко. Як саме він загинув, поки не відомо.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Facebook його дружини Дарії Орєхової.

Що відомо 

Орєхова зазначила, що дату прощання з Андрієм вона напише пізніше.

"Війна нікого не шкодує… війна забирає наших рідних і коханих! Війна забрала Андрія Павленка. День прощання з Андрієм повідомлю згодом! Я буду дуже сумувати за тобою коханий, - написала вона.

У Павленка залишилось двоє дітей.

Відомо, що актор знімався у таких стрічках як "Жіночий лікар", "Лист очікування", "Дев’ять життів Нестора Махна", "Пристрасті за Чапаєм", "Перевертень у погонах", "Фото на документи", "Сашка" та інших.

Андрій Павленко (фото: facebook.com/andrej.pavlenko)

Український актор Олесь Каціон у Facebook написав, що Павленко був талановитим актором, режисером та військовослужбовцем ЗСУ.

"Люблячий батько та справжній патріот України. Це жахливе потрясіння для всіх, хто його знав", - додав він.

Каціон зазначив, що усі бажаючі можуть допомогти родині актора: номер карти сестри Олени Павленко - 4149 4999 9159 6089 Приват Банк.

Також з дозволу рідних він опублікував уривок з останнього вірша Андрія Павленка "Мить":

Часу у миті не буває,
Бо кожна мить у часі - незабутня.
Тік-Так - цей такт прекрасний,
Так й Тік - разом назавжди.
І кожен знає той момент, що можна зупинити,
Коли приходить час,
Та мить, коли тобі час йти…
Ти йди, не зупиняйся,
І не дивися на годинник: він може зупинитись!
А мить твоя - така прекрасна!
Не зупиняйся, час,
Ти зачекай на мить…
Я не готовий, чуєш,
час, будь ласка!
Всього на мить.
Благаю, зупиняйся час від часу.

Андрій Павленко (фото: facebook.com/darya.orekhova)

Раніше ми повідомляли, що помер зірковий український актор Василь Кухарський. Він так і не оговтався після поранення.

Також ми писали, що на війні проти Росії загинув відомий український гандболіст.

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