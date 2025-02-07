Це не завжди зло. Тренер розповів, на яких частинах тіла жир не шкідливий

Багато жінок прагнуть мати стрункі ніжки та підтягнуті сідниці, і це абсолютно нормальне бажання. Проте, варто пам'ятати, що краса та здоров'я - це не завжди одне й те ж.

На яких частинах тіла жир не шкідливий, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис тренера та нутриціолога Віктора Мандзяка у Facebook.

Жир - це не завжди зло

Жир в організмі виконує важливі функції. Він є джерелом енергії, захищає внутрішні органи та допомагає регулювати температуру тіла. Проблема виникає тоді, коли жиру стає занадто багато. Проте, не весь жир однаковий.

Види жиру та їх вплив на здоров'я

Існує два основних види жиру: підшкірний та вісцеральний. Вісцеральний жир, який накопичується навколо органів черевної порожнини, є більш небезпечним для здоров'я, ніж підшкірний. Саме він пов'язаний з розвитком серцево-судинних захворювань, діабету та інших проблем.

Підшкірний жир, особливо той, що знаходиться на стегнах та сідницях, вважається менш шкідливим. Він віддає жир лише тоді, коли організм дійсно потребує енергії, наприклад, під час вагітності або годування груддю.

Гормони та жирові відкладення

На розподіл жиру в організмі впливають гормони, такі як адреналін та інсулін. Вісцеральний жир більш чутливий до адреналіну, тоді як підшкірний - до інсуліну.

Жирова тканина також виробляє гормони, які називаються адипокінами. Деякі з них, такі як адипонектин, є корисними для здоров'я, оскільки вони покращують чутливість до інсуліну та захищають від атеросклерозу. Підшкірний жир, особливо в області стегон та сідниць, сприяє виробленню адипонектину.

Естроген та жіноча фігура

Високий рівень естрогену в жіночому організмі сприяє накопиченню жиру на стегнах та сідницях. Це пов'язано з тим, що естроген готує організм до вагітності та годування груддю, створюючи запаси енергії.

Жир на стегнах та сідницях - це не завжди погано. Важливо стежити за загальною кількістю жиру в організмі та пам'ятати, що підшкірний жир, особливо у жінок, може бути навіть корисним для здоров'я. Головне - вести здоровий спосіб життя та харчуватися збалансовано.