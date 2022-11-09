"Це захисний механізм": Притула пояснив, чи можна жартувати про війну і смерть

"У фільмі "Тед" чи "Тед 2", який я дивився в минулому житті, оцей ведмедик на якомусь вечорі стендапу, коли людина вийшла на сцену і каже: імпровізуємо, назвіть мені якусь дату. Ведмедик каже: 11 вересня. Цей каже: ну, чувак, припини. Скажіть мені якесь місце… Ведмедик: вежі-близнюки!" - говорить він.

Тобто, страшна трагедія в історії Америки та світу, жахливий теракт, але американці переступили через цей больовий поріг і дозволяють собі жартувати над цим.

"Я підозрюю, колись в українському суспільстві не буде страшним гріхом говорити про війну крізь призму гумору. Зрештою, гумор рятує нас від того, щоб не зійти з розуму. Українці є чемпіонами світу з мемостворення. Це захисний механізм", - пояснив Притула.