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"Це захисний механізм": Притула пояснив, чи можна жартувати про війну і смерть

Сергій Притула (фото: РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Гумор - це захисний механізм, який дозволяє не зійти з розуму навіть у найважчі часи. Тому нічого крамольного у жартах на будь-яку тему не потрібно шукати.

Таку думку шоумен і волонтер Сергій Притула висловив у інтерв'ю РБК-Україна.

"У фільмі "Тед" чи "Тед 2", який я дивився в минулому житті, оцей ведмедик на якомусь вечорі стендапу, коли людина вийшла на сцену і каже: імпровізуємо, назвіть мені якусь дату. Ведмедик каже: 11 вересня. Цей каже: ну, чувак, припини. Скажіть мені якесь місце… Ведмедик: вежі-близнюки!" - говорить він.

Тобто, страшна трагедія в історії Америки та світу, жахливий теракт, але американці переступили через цей больовий поріг і дозволяють собі жартувати над цим.

"Я підозрюю, колись в українському суспільстві не буде страшним гріхом говорити про війну крізь призму гумору. Зрештою, гумор рятує нас від того, щоб не зійти з розуму. Українці є чемпіонами світу з мемостворення. Це захисний механізм", - пояснив Притула.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Сергій Притула зробив дуже жорстке побажання Путіну.

А також ми розповідали про те, що Притула зізнався, що саме його змушує плакати під час війни.

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Сергій Притула