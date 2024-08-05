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"Це вже не мода, а хвороба краси". Лікар Богомолець розказала про жахи філерів і накачування губ

Фото: Чи не шкідливо накачувати губи (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Відома лікарка Ольга Богомолець розказала, що думає про сучасну моду накачувати губи та скули філерами.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на нове відео ТСН на YouTube.

Що думає лікарка про філери та накачування губ

"Насправді, це вже не мода, а хвороба краси", - заявила Ольга, коментуючи, що думає про моду колоти в обиччя філери.

За її словами, гонитва за красою - свідчить про невпевненість жінки та нав'язування стандартів краси соціумом.

Експертка розказала, що зараз деякі жінки самостійно колють собі губи. Це робити категорично не можна.

"Зараз ця спеціальність несертифікована. Є медсестри, які колють жінкам філери, а ми потім їх знаходимо на щоці, під оком, в одної жінки була вся шия в вузлах", - сказала Богомолець.

Для довідки

Ольга Вадимівна Богомолець - лікар-дерматолог, доктор медичних наук, професор, заслужений лікар України, видатний український державний і громадський діяч, народний депутат України (2014-2019), член Американської академії дерматології та Європейської академії дерматології та венерології, співачка, лауреат українських музичних конкурсів.

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