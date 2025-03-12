"Це взагалі законно?". Трансгендерна донька Маска розкрила шокуючу правду про своє народження

Трансгендерна донька мільярдера Ілона Маска, Вів'єн Дженна Вілсон, розкритикувала свого батька за ймовірне використання штучного запліднення (ЕКЗ) з вибором статі майбутньої дитини.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на соцмережу дівчини у Threads .

У першому шлюбі з Джастін Вілсон у 2004 році в Ілона Маска за допомогою ЕКЗ народилися сини-близнюки Гріффін і Ксав'єр.

Після розлучення мільярдера з їхньою матір'ю та початку його стосунків з актрисою Талулою Райлі, Ксав'єр припинив з ним спілкування.

У 2022 році стало відомо, що він завершив трансгендерний перехід, офіційно змінив стать і ім’я на Вів’єн Дженну Вілсон.

Тоді дівчина також заявила, що не хоче мати жодного зв’язку зі своїм біологічним батьком. Вів'єн Дженна Вілсон (фото: instagram.com/vivllainous)

У своєму дописі в Threads Вів’єн зробила несподіване зізнання: її батьки свідомо обрали для неї чоловічу стать при народженні.

Донька Ілона Маска різко висловилася, назвавши свою початкову стать "придбаним товаром".

Вів’єн заявила, що ніколи не погоджувалася з цим і висловлювала свою незгоду різними способами.

"Моя стать при народженні була товаром, який купувався і оплачувався. Тому коли я була жіночною в дитинстві, а потім стала трансгендером, я пішла проти продукту, який був проданий. Те очікування мужності, проти якого мені довелося бунтувати все своє життя, було грошовою транзакцією... Як, чорт забирай, це законно?", - заявила вона днями у соцмережах. Вів'єн Дженна Вілсон (фото: instagram.com/vivllainous)

До слова, у квітні 2023 року власник Twitter, SpaceX і Tesla Ілон Маск висловився за довічне ув’язнення для осіб, які дозволяють зміну статі неповнолітнім або проводять відповідні хірургічні втручання.

"Будь-який батько або лікар, який стерилізує дитину до того, як вона стала дорослою і може самостійно дати згоду, повинен відправитися до в'язниці до кінця життя", - написав підприємець в X (колишній Twitter).

Зазначимо, що загалом мільярдер став батьком уже 14-й раз.

Перша дружина народила йому 6 синів, старший з яких помер немовлям.

Із канадською співачкою Grimes, за наявною інформацією, Маск має трьох дітей з оригінальними іменами: синів X Æ A-12 (читається як Екс Еш Ей-Твелв) та Техно Механікус і доньку Ексу Дарк Сідерель (її батьки називають Y). Донька Ілона Маска Екса (фото: x.com/grimezsz)

Спадкоємців Маску подарували також письменниця Ешлі Сент Клер та директорка з операцій та спеціальних проєктів компанії Neuralink Шивон Зіліс.

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