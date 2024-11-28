Це не ворог. Тренер чітко пояснив, які олії можна вживати при схудненні

Чому олії важливі?

Організм людини самостійно виробляє омега-9-жирні кислоти, але омега-3 та омега-6 ми отримуємо лише з їжею, тому вони називаються незамінними. Баланс цих жирів критично важливий для здоров’я:

Омега-3: знижує запалення, підтримує роботу серця та мозку.

знижує запалення, підтримує роботу серця та мозку. Омега-6: важлива для клітинного росту, але її надлишок може провокувати запалення та хвороби.

Оптимальне співвідношення омега-6 до омега-3 у раціоні - 4:1, але у більшості людей цей баланс порушений через надлишок омега-6.

Популярні види олій та їх властивості

Соняшникова: багата на омега-6, найпоширеніша в Україні. Оливкова: містить багато омега-9, вибирайте тільки Extra Virgin для максимальної користі. Лляна: найкраще джерело омега-3. Кукурудзяна, виноградних кісточок: багаті на омега-6. Гарбузова, кунжутна, конопляна, горіхові олії: різноманітні за складом, добре доповнюють раціон.

Тренер радить урізноманітнювати споживання олій, щоб забезпечити баланс жирних кислот.

Олія - це не ворог (фото: freepik.com)

Олії для смаження: на що звертати увагу

Смаження - це потенційна небезпека для здоров’я, адже перегріта олія утворює канцерогени. Звертайте увагу на температуру димлення - показник, коли олія починає горіти:

Рафінована соняшникова: до 230°C.

до 230°C. Extra Virgin оливкова: до 190°C, рафінована – до 240°C.

до 190°C, рафінована – до 240°C. Кокосова рафінована: до 200°C.

до 200°C. Лляна, гарбузова, нерафінована соняшникова: не для смаження (димлять вже при 100-110°C).

Для смаження вибирайте рафіновані олії з високою температурою димлення або топлене масло (ГХІ).

Чи можна олії при схудненні?

Олії мають залишаються в раціоні навіть при зниженні ваги, але в межах добової норми жирів:

0,7-1 г жиру на 1 кг ваги. Наприклад, для людини вагою 70 кг - це 50-70 г жирів на день (з урахуванням усіх джерел - м’яса, риби, горіхів, олій тощо).

Наприклад, для людини вагою 70 кг - це 50-70 г жирів на день (з урахуванням усіх джерел - м’яса, риби, горіхів, олій тощо). Жири є найкалорійнішим макронутрієнтом, тому важливо дотримуватись дефіциту калорій.

За словами Юрія, жир потрібен для здоров’я, тому замість виключення жирів обирайте якісні джерела та контролюйте їх кількість.

Основні поради

Урізноманітнюйте олії в раціоні - не обмежуйтесь однією.

Для салатів використовуйте нерафіновані олії (лляна, оливкова Extra Virgin).

Для смаження - рафіновані олії з високою температурою димлення.

Контролюйте кількість жирів, але не відмовляйтесь від них повністю.

Олії - це не ворог вашого схуднення чи здоров’я, якщо ви обираєте їх правильно та використовуєте в помірній кількості.