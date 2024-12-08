"Це не виконує 90% людей": тренер назвав 6 важливих факторів під час схуднення

Втрата ваги для багатьох може стати важким процесом, якщо допускатись поширених помилок. Дотримання ключових факторів при схудненні допоможе швидше досягнути мети.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram -сторінку тренера та нутриціолога Юрія Попка.

Не сидіть на моно-дієтах

За словами тренера, людина довго не зможе так харчуватись, коли меню складається з дуже обмеженої кількості продуктів. До того ж організм не буде в достатній кількості отримувати необхідні поживні речовини.

Навіть якщо ви схуднете, то ви не зможете надалі так харчуватись. Це тимчасовий ефект і скоріше за все втратите мʼязи і найближчим часом вага повернеться назад.

Не купуйте кристалічний цукор

Експерт радить перестати купувати кристалічний цукор додому і цукровмісні продукти. Все тому, що його і так більше ніж достатньо знаходиться майже у всіх промислових продуктах, солодощах, соках, кетчупах, сосисках, хлібові, йогурті і у швидких сніданках.

Цукор не насичує, а лише шкодить здоровʼю, якщо переїдати і якщо вже є надмірна вага та мала активність. Норма - 30 г на добу доданого цукру.

Робіть акцент на білки

Основний акцент в раціоні має бути на білки - мʼясо нежирне, рибу, яйця, сир та бобові. Це будівельний матеріал для організму. До того ж організму, щоб перетравити його і засвоїти потрібно витратити близько 30% енергії зі спожитих продуктів.

Контролюйте споживання жирів, бо вони найкалорійніші серед нутрієнтів. Важливо, щоб це були рослинні жири, а також частково тваринні, а саме: оливкова, лляна олія, горіхи не смажені, жирні сорти риби та морепродукти.

Не купуйте повністю знежирені продукти. Враховуйте жири з мʼяса, риби, яєць. Навіть сала трішки можна з'їсти і це корисно.

"Якщо ви важите 70 кг, то ваша денна норма 48-70 г жирів. Уникайте транс жирів, це в випічці дешевій і смаженій продукції, чипсах, картоплі фрі та нагетсах. Тобто жири потрібні, але контролюйте кількість і їх якість", - зазначив тренер.

Обирайте соковиті фрукти

Намагайтесь обирати фрукти і ягоди, які більш соковиті і кисліші. Все тому, що вони менше містять цукру.

Такі фрукти, як банан і авокадо варто мінімізувати, оскільки вони досить калорійні. В банані багато вуглеводів, а в авокадо жирів, хоча вони і корисні.

Надавайте перевагу чистій воді, а не сокам та компотам.

Регулярний спорт

Фізичні навантаження дадуть отримати гарна форма тіла, і додатково спалять калорії і підтримають здоровʼя опорно-рухового апарату.

Якщо ви новачок, то варто почати з ходьби мінімум годинку вдень (7000 кроків).

До того ж не варто забувати про регулярний сон - 7-8 годин на день. Також старайтесь снідати, щоб не переїдати на вечір і в середньому їсти три рази на день.

Рахуйте калорії

Завантажте додаток, який підраховує калорії, щоб знати скільки білків, жирів, вуглеводів в тому чи іншому продукті міститься.

Крім того, важливо завчасно планувати свій раціон на день.

"Цей пункт не виконує 90% людей, які хочуть схуднути, вони не знають, що будуть їсти, заздалегідь не закупляють відповідні продукти, не готують, а тоді вже їдять те, що під руку попадеться. 50% тарілочки повинно займати овочі та зелень, від цього ви не поправитесь", - йдеться у повідомленні.

Овочі містять клітковину, яка покращує травлення та надає ситість і це також мінімум калорій.

Плануйте покупки продуктів завчасно, щоб 80% - це були корисні та поживні, а 20% - смаколики.

Каву варто купувати звичайну, адже в них міститься лише 2 ккал. Тоді як в лате та капучино порція 180 мл становить 100-150 ккал.