Відео з кастингу нової Герміони розірвало мережу: "Нагадує Емму Вотсон"

У кліпі Арабелла читає деякі добре відомі рядки своєї героїні Герміони, демонструючи впевнену гру та емоційність. Багатьом користувачам дівчинка нагадала юну Емму Вотсон.

Чітка дикція, вираз обличчя, інтонація - все це ідеально ілюструє знамениту героїню, зокрема в образі її першої виконавиці.

"Вона чудова. Її діалоги та експресія - на висоті"

"Вона ідеально підходить на цю роль! Вона нагадує мені Емму Вотсон і Дженну Ортегу в одній особі"

"Герміона з книжок саме така".

"Нова Герміона мила і влучила в образ. Кастинг Снейпа - відстій".

"Ого, я на мить подумав, що це говорить оригінальна Герміона. Звучить дуже схоже на неї. У неї також є вирази обличчя. Поки що здається, що вони зробили правильний вибір".

"Боже, вона ідеальна! Книжка точна і вміє грати".

"Вона ідеальна! Точно як у книзі і вміє грати".

Хоча одні залишилися у захваті від такої гри, іншим здалося, що дівчинка просто копіює манери своєї попередниці.

"Чому вона звучить як Емма Вотсон?"

"Вона імітує Емму".

"Вона ідеальна в мовленні. Але зовсім не так, як у книжках. І це не повинно змінитися в рімейку. Але в наш час все повинно бути по-новому".

"Дівчинка так багато дивилася фільмів, що наслідує Емму. Це кумедно, адже Емма, як відомо, була поганою в унікальному сенсі. Схожість навряд чи є збігом".

"Вона приголомшлива, але відчувається, що вона грає Емму Вотсон аж до виразу обличчя. Я просто не розумію, навіщо переробляти те, що так добре спрацювало першого разу".

Що відомо про Арабеллу Стентон

Нову Герміону зіграє британська актриса, яка раніше брала участь в мюзиклах "Matilda The Musical" та "Starlight Express".

У травні 2025 року HBO офіційно оголосили її виконавицею ролі у серіальній адаптації "Гаррі Поттера". Партнерами дівчинки по знімальному майданчику стали Домінік Маклафлін (Гаррі Поттер) та Аластейр Стоут (Рон Візлі).

Зазначимо, що акторів обирали серед 30 тисяч кандидатів. І за словами творців, "талант цього тріо - справжнє диво".

Нові Герміона, Гаррі та Рон (фото: instagram.com/hbo)

Також ми розповідали раніше, як вибір акторів на ролі вчителів та жителів Гоґвортсу спровокував скандал в мережі. Багатьом не сподобалося, що Снейпа зіграє темношкірий актор Паапа Ессіду.