Відео з кастингу нової Герміони розірвало мережу: "Нагадує Емму Вотсон"

В мережі з'явився фрагмент з кастингу Арабелли Стентон, яка зіграє в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO.
Ролик швидко став вірусним, викликавши захоплення серед фанів. Детальніше про це розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
У кліпі Арабелла читає деякі добре відомі рядки своєї героїні Герміони, демонструючи впевнену гру та емоційність. Багатьом користувачам дівчинка нагадала юну Емму Вотсон.
Чітка дикція, вираз обличчя, інтонація - все це ідеально ілюструє знамениту героїню, зокрема в образі її першої виконавиці.
Хоча одні залишилися у захваті від такої гри, іншим здалося, що дівчинка просто копіює манери своєї попередниці.
Нову Герміону зіграє британська актриса, яка раніше брала участь в мюзиклах "Matilda The Musical" та "Starlight Express".
У травні 2025 року HBO офіційно оголосили її виконавицею ролі у серіальній адаптації "Гаррі Поттера". Партнерами дівчинки по знімальному майданчику стали Домінік Маклафлін (Гаррі Поттер) та Аластейр Стоут (Рон Візлі).
Зазначимо, що акторів обирали серед 30 тисяч кандидатів. І за словами творців, "талант цього тріо - справжнє диво".
Також ми розповідали раніше, як вибір акторів на ролі вчителів та жителів Гоґвортсу спровокував скандал в мережі. Багатьом не сподобалося, що Снейпа зіграє темношкірий актор Паапа Ессіду.
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При написанні матеріалу були використані такі джерела: відео з Instagram-акаунту Cineatomy та коментарі під ним, Wikipedia.