Відео з кастингу нової Герміони розірвало мережу: "Нагадує Емму Вотсон"
В мережі з'явився фрагмент з кастингу Арабелли Стентон, яка зіграє в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO.
Ролик швидко став вірусним, викликавши захоплення серед фанів. Детальніше про це розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
У кліпі Арабелла читає деякі добре відомі рядки своєї героїні Герміони, демонструючи впевнену гру та емоційність. Багатьом користувачам дівчинка нагадала юну Емму Вотсон.
Чітка дикція, вираз обличчя, інтонація - все це ідеально ілюструє знамениту героїню, зокрема в образі її першої виконавиці.
- "Вона чудова. Її діалоги та експресія - на висоті"
- "Вона ідеально підходить на цю роль! Вона нагадує мені Емму Вотсон і Дженну Ортегу в одній особі"
- "Герміона з книжок саме така".
- "Нова Герміона мила і влучила в образ. Кастинг Снейпа - відстій".
- "Ого, я на мить подумав, що це говорить оригінальна Герміона. Звучить дуже схоже на неї. У неї також є вирази обличчя. Поки що здається, що вони зробили правильний вибір".
- "Боже, вона ідеальна! Книжка точна і вміє грати".
- "Вона ідеальна! Точно як у книзі і вміє грати".
Хоча одні залишилися у захваті від такої гри, іншим здалося, що дівчинка просто копіює манери своєї попередниці.
- "Чому вона звучить як Емма Вотсон?"
- "Вона імітує Емму".
- "Вона ідеальна в мовленні. Але зовсім не так, як у книжках. І це не повинно змінитися в рімейку. Але в наш час все повинно бути по-новому".
- "Дівчинка так багато дивилася фільмів, що наслідує Емму. Це кумедно, адже Емма, як відомо, була поганою в унікальному сенсі. Схожість навряд чи є збігом".
- "Вона приголомшлива, але відчувається, що вона грає Емму Вотсон аж до виразу обличчя. Я просто не розумію, навіщо переробляти те, що так добре спрацювало першого разу".
Що відомо про Арабеллу Стентон
Нову Герміону зіграє британська актриса, яка раніше брала участь в мюзиклах "Matilda The Musical" та "Starlight Express".
У травні 2025 року HBO офіційно оголосили її виконавицею ролі у серіальній адаптації "Гаррі Поттера". Партнерами дівчинки по знімальному майданчику стали Домінік Маклафлін (Гаррі Поттер) та Аластейр Стоут (Рон Візлі).
Зазначимо, що акторів обирали серед 30 тисяч кандидатів. І за словами творців, "талант цього тріо - справжнє диво".
Нові Герміона, Гаррі та Рон (фото: instagram.com/hbo)
Також ми розповідали раніше, як вибір акторів на ролі вчителів та жителів Гоґвортсу спровокував скандал в мережі. Багатьом не сподобалося, що Снейпа зіграє темношкірий актор Паапа Ессіду.
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При написанні матеріалу були використані такі джерела: відео з Instagram-акаунту Cineatomy та коментарі під ним, Wikipedia.