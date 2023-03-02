"Це вбивця колін і хребта": лікар розповів, чому стілець такий шкідливий

Чому стілець такий шкідливий

Лікар зазначив, що анатомічно та генетично людський організм не пристосований для сидіння на стільці. Як відомо, саме стілець було винайдено не так давно.

"Найприродніша поза - це сидіння на стільці! Найкраще для людини стояти або лежати!" – написав Скрипник.

Медик звернув увагу на те, що коли ми стоїмо, то хребет підтримується всім скелетом, м'язами верхніх та нижніх кінцівок, м'язи також перебувають у тонусі. А коли ми сидимо, то м'язи розслабляються і хребці тиснуть на міжхребцеві диски.

За словами лікаря, раніше гімназисти навчалися стоячи, а зараз у деяких виставкових залах та офісах є високі столи без стільців.

"Людина створена, щоб не сидіти, а постійно бути в русі! Ми знаємо, що на Сході люди сидять на підлозі зі схрещеними ногами (тим самим м'язи спини знаходяться в тонусі). Памятаєте малюнки, коли древні римляни взагалі їли, пили та зустрічали гостей лежачи? – нагадав медик.

Що робити, щоб не загробити здоров'я

Лікар радить зміцнювати м'язи спини, займатися спортом, бути активними. Якщо робота у вас сидяча, то робіть перерву кожні 15 хвилин.