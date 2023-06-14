Це ваша відповідальність. Нутриціолог розповіла, як правильно будувати стосунки дітей з їжею

Попіклуйтеся про першу зустріч

Те, як дитина познайомиться з продуктами та текстурами, буде впливати на її харчування. Намагайтесь зробити це смачно та різноманітно з моменту першого прикорму.

Також не змушуйте їх їсти те, що точно не їли б самі. Інакше потім вона може відмовитись від запропонованих страв, і з цим буде важко впоратись.

Відповідальність обох сторін

Ви відповідаєте за те, що стоїть на столі, але дитина вирішує, скільки їсти та чи їсти взагалі. Експерт пише, що в цьому процесі відповідальними є обидві сторони.

"Ви обираєте, що саме лежить на столі, і це ваше поле. Але ви не можете обирати скільки з'їсть ваша дитина. Це її зона відповідальності", - зазначає фахівець.

Запасіться терпінням

Бувають моменти, коли дитина відмовляється від запропонованих страв і починає диктувати свої вимоги. У розпачі батьки починають пропонувати все, що є вдома, тільки щоб дитина поїла.

Однак тоді дитина зрозуміє, що може маніпулювати вами. Згодом, коли малеча ставатиме старшою, повернути все назад буде важче.

Смаки будуть змінюватися

"Те, що подобалось вчора, сьогодні кидається на підлогу і в найкращому випадку - дістанеться собаці", - пише лікар.

За її словами, це нормально, особливо у віці 1,5-3 років. З різкими змінами смаків можна працювати, проте важливо не піддаватися на маніпуляції дитини.

Їжа - більше ніж просто їжа

Дитина може втрачати апетит, коли їй страшно чи коли вона перезбуджена. І це не катастрофа. Батькам потрібно просто прийняти той факт, що коли дитина буде готова їсти, вона скаже про це.

"Знайомтесь з дитиною, її смаками, давайте їй вибір бути собою, приймайте її рішення, поруч. Краще декілька разів запропонувати, аніж запхнути небажане. Або просто прийняти той факт, що цей прийом їжі не відбудеться", - підсумувала нутриціолог.