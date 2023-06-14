Це ваша відповідальність. Нутриціолог розповіла, як правильно будувати стосунки дітей з їжею

Стосунки з їжею є важливою складовою становлення та формування особистості. Від цього може залежати й здоров'я, і самооцінка, і навіть взаємовідносини з оточенням. Тому закладати основи цих знань дітям потрібно від моменту першого знайомства з їжею.
Як це правильно робити, розповіла нутриціолог Софія Рожко на своїй сторінці в Instagram.
Те, як дитина познайомиться з продуктами та текстурами, буде впливати на її харчування. Намагайтесь зробити це смачно та різноманітно з моменту першого прикорму.
Також не змушуйте їх їсти те, що точно не їли б самі. Інакше потім вона може відмовитись від запропонованих страв, і з цим буде важко впоратись.
Ви відповідаєте за те, що стоїть на столі, але дитина вирішує, скільки їсти та чи їсти взагалі. Експерт пише, що в цьому процесі відповідальними є обидві сторони.
"Ви обираєте, що саме лежить на столі, і це ваше поле. Але ви не можете обирати скільки з'їсть ваша дитина. Це її зона відповідальності", - зазначає фахівець.
Бувають моменти, коли дитина відмовляється від запропонованих страв і починає диктувати свої вимоги. У розпачі батьки починають пропонувати все, що є вдома, тільки щоб дитина поїла.
Однак тоді дитина зрозуміє, що може маніпулювати вами. Згодом, коли малеча ставатиме старшою, повернути все назад буде важче.
"Те, що подобалось вчора, сьогодні кидається на підлогу і в найкращому випадку - дістанеться собаці", - пише лікар.
За її словами, це нормально, особливо у віці 1,5-3 років. З різкими змінами смаків можна працювати, проте важливо не піддаватися на маніпуляції дитини.
Дитина може втрачати апетит, коли їй страшно чи коли вона перезбуджена. І це не катастрофа. Батькам потрібно просто прийняти той факт, що коли дитина буде готова їсти, вона скаже про це.
"Знайомтесь з дитиною, її смаками, давайте їй вибір бути собою, приймайте її рішення, поруч. Краще декілька разів запропонувати, аніж запхнути небажане. Або просто прийняти той факт, що цей прийом їжі не відбудеться", - підсумувала нутриціолог.
Раніше ми розповідали, чому дитина вередує під час прийому їжі.
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