"Це спустошує". Зірка "Пліткарки" вперше прокоментувала смерть колеги Мішель Трахтенберг

Після завершення легендарної драми Лейтон Містер зуміла зберегти теплі стосунки з кількома колегами. Серед таких була Мішель Трахтенберг, яка раптово померла у лютому цього року.

Вперше Лейтон наважилася прокоментувати, якою назавжди запам'ятала колегу та подругу. Про це детальніше розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Flaunt .

Виконавиця ролі Блер й досі щиро цінує дружні зв'язки, які вдалося сформувати на знімальному майданчику "Пліткарки". Саме тому новина про смерть Трахтенберг стала справжнім ударом для акторки. Зокрема й тому, що вони були одного віку - Мішель не стало в 39.

"Це спустошує", - зітхнувши сказала вона.

Лейтон назавжди запам'ятала Мішель як талановиту та прекрасну людину. Новина про її смерть стала трагедією для всіх, хто був з нею знайомий.

"Вона була чудовою, талановитою людиною, і всі її любили. Це дуже, дуже сумно для всіх, хто її знав", - поділилася вона.

Мішель Трахтенберг у серіалі "Пліткарка" (скриншот)

Акторка також висловилася про спадщину шоу, яке принесло їй славу. Навіть сьогодні серіал продовжує збирати нових глядачів.

"Тепер я бачу, що (спадщина шоу - ред) продовжує жити - в деяких аспектах навіть більше, ніж тоді. І це неймовірно", - сказала вона.

Лейтон Містер про Мішель Трахтенберг (фото: instagram.com/itsmeleighton)

Також акторка не оминула тему лісових пожеж в Лос-Анджелесі, які прокотилися містом у січні цього року. Стихійне полум'я вщент знищило дім зірки.

"Я дивлюся на Лос-Анджелес, де живу, і хочу, щоб він розквітав, справлявся і жив - і я знаю, що так і буде. Але це не одноденна подія, яка вже завершилася. Це триває… Це як американські гірки: іноді все нормально, а іноді настають складніші моменти. Найкраще, що я можу зробити - це рухатися крок за кроком. Є багато людей у такій самій ситуації, і це не додає оптимізму. Але водночас я знаю, що я не одна", - поділилася вона.

Лейтон Містер про пожежі в Лос-Анджелесі (фото: instagram.com/itsmeleighton)

Що відомо про смерть Мішель Трахтенберг

Трахтенберг знайшли мертвою у власній квартирі в Нью-Йорку 26 лютого у віці 39 років. Офіційну причину смерті оприлюднили 16 квітня: акторка померла від ускладнень, спричинених цукровим діабетом. Така причина вважається природною.

Раніше також зірки серіалу "Баффі - винищувачка вампірів" емоційно відреагували на смерть Мішель Трахтенберг.