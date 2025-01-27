"Це сором". Зірку "Холостяка" звинуватили у зневажливому ставленні до людей з епілепсією

Учасниця "Холостяка-13" і тату-майстриня Вікторія Клочко розповіла про "найкрінжовіший сеанс тату" і нарвалася на хейт. Дівчину звинуватили у зневажливому ставленні до людей з епілепсією.

У подкасті "Тату Балачки" Вікторія поділилася історією з початку своєї кар’єри, коли під час сеансу в однієї з клієнток трапився напад епілепсії.

Уривок із цього випуску, який викликав жваве обговорення в коментарях, вона опублікувала у соцмережах.

Фоловери обурені через те, що знаменитість назвала цю ситуацію "досвідом, який захистить інших майстрів", а також через реакцію ведучого.

"У сенсі??? "Цей досвід захистить когось із майстрів?"... А люди з епілепсією - це вже не люди????? Що ти несеш? А ведучий... Я в шоці. Сидить сміється. Після такого і дивитися не хочеться це інтерв'ю. Я думала, ти - нормальна жінка, а тобі ще до цього далеко", - написала юзерка під дописом.

Відповідаючи на критику, учасниця шоу "Холостяк" пояснила, що не мала на увазі нічого образливого.

"Я впевнена, що цей досвід може захистити когось із майстрів, тому що я навіть не думала на той момент, що таке може статися на сеансі. Епілепсія - це абсолютне протипоказання до тату, і якщо ви побачили в моїй розповіді, де я ділюся досвідом - зневагу, то хочу сказати, що у мене такого наміру точно не було", - запевнила Віка.

Користувачка також висловила обурення через підпис до історії, в якому йшлося про "найкрінжованіший сеанс", а також через слова Клочко, яка зізналася, що після сеансу їй захотілося прийняти душ.

"Мій найкринжовіший сеанс тату! Це підпис під цим відео? Ви розумієте, що таке крінж? Це - сором. І ось тут я побачила зневагу. А у відео повному: "Мені захотілося душ після цього прийняти" Ось це і є кринж. Людина могла не знати про свою хворобу, або справді втратила свідомість. Бо люди після нападу не розмовляють, не розуміють де вони і сплять годинами. А ви тут казали, що вона захотіла доробити тату. Думайте іноді, будь ласка, щоб потім за це не було соромно", - додала вона.