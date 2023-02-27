"Це схоже на диво": жінку врятували від смертельної хвороби завдяки ненародженій дитині

Історія дивовижного порятунку

Меган не відчувала жодних тривожних симптомів і просто насолоджувалася вагітністю. Але під час першого УЗД медсестра повідомила їй жахливу новину, що окрім здорового серцебиття дитини, вона також виявила підозріле утворення.

Після подальших перевірок вчительці початкової школи Меган сказали, що це новоутворення скоріш за все ракове, і попередили, що операція з його видалення може зашкодити дитині.

Жінці також повідомили жахливу новину про те, що їй може знадобитися хімієтерапія. А це означало кінець вагітності.

Меган розуміла, що не має іншого вибору, окрім як зробити операцію з видалення новоутворення, тому погодилася на неї.

Що сталося із дитиною

Після процедури лікарі повідомили їй, що, хоча це була ракова пухлина низького ступеня, тобто їй не потрібна хімія. При цьому ненароджена дитина також не постраждала під час операції.

"Це було схоже на диво. Мені сказали, що це найнижча з можливих форм раку, і вони не рекомендуватимуть жодного подальшого лікування. Полегшення було неймовірне. Я не могла повірити в це. Якби дитина народилася раніше чи пізніше, мою пухлину могли б не помітити або було б занадто пізно - це був ідеальний час", - ділиться емоціями Меган.

Меган зі своїм нареченим (фото: The Sun)

Також жінка зазначає, що усе трапляється з певної причини, і ця дитина мала з’явитися в цей час, щоб врятувати її життя.

Меган і її наречений 29-річний Майкл Джонсон з нетерпінням чекають пологів у липні.

Зараз жінка попереджає інших про цю небезпечну хворобу і закликає бути уважним до свого здоров'я.

"Після деяких досліджень я зрозуміла, що це досить поширене явище, але про нього рідко говорять. Його можуть спровокувати такі речі, як недостатнє вживання води та стримування від відвідування туалету. Тепер я ставлю своє здоров’я на перше місце і закликаю всіх робити те саме. Я не хочу, щоб люди проходили через те, що пройшла я", - каже Меган.