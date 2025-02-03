Про це шкодують майже усі люди перед смертю: лікар хоспісу розкрив гірку правду

Доктор Джордан Грумет - лікар хоспісу. Він проводить багато часу з людьми, які знаходяться на останніх етапах свого життя. І він запевняє, що більшість людей жалкує, що так і не знайшли своє мети.

"Моя відповідь завжди одна: ти не знаходиш мету - ти її створюєш. Йдеться не про те, щоб натрапити на повністю сформоване відчуття мети. Мова йде про те, щоб визначити у житті те, що вас просвітлює. Я називаю це "якорями мети" - це підказки, за допомогою яких ви можете побудувати осмислене життя", - пояснює лікар.

Він назвав чотири способи визначити свою мету та почати формувати своє життя навколо неї:

Перетворіть жаль на дію

Люди, яких доглядають у хоспісі, часто розповідають про свої жалі - те, що вони хотіли б зробити інакше, про мрії, які так і не справдилися.

"Жаль розбиває їм серце, тому що він вже остаточний, у них немає часу та сил діяти. Але для інших це може стати потужним порадником. Запитайте себе: якби я дізнався, що мені залишилося жити тиждень, про що я б шкодував, що мені не вистачило енергії, сміливості та часу? Відповідь скерує вас до мети", - наголошує Грумет.

Він зізнався, що таким шляхом він визначив свою мету - написання книги. Лікар зрозумів, що якби йому довелося померти вже завтра, то він відчував би глибокий сум через те, що не встиг поділитися своїми думками та ідеями. І він швидко взявся працювати над книгою.

"Незалежно від того, чи це відкриття бізнесу, примирення з коханою людиною чи здійснення давніх прагнень, використовуйте жаль як каталізатор, щоб щось зробити - поки ви ще можете", - радить експерт.

Відкрийте заново радість

У дитинстві ми інстинктивно займаємося діяльністю, яка приносить нам радість - до того, як суспільство почне диктувати нам, що ми повинні або не повинні робити. Подумайте про ігри, у які ви грали, про хобі, яке вас захопило, про свої мрії.

Які плакати прикрашали стіни вашої кімнати? Що ви так любили, що аж час зупинявся? Оці відчуття - це іскра, це якір вашої мети.

Зосередьтеся на тому, що запалює

У роботі або ситуаціях, які є не ідеальними, є одна частина, яка вам щиро подобається. І у ваші завдання входить навчитися відокремлювати цю частину, щоб визначити, що саме приносить вам задоволення.

"Коли я працював у лікарні загальної практики та боровся з виснаженням, я зрозумів, що мені подобаються ці 5-10 годин на тиждень, які я проводив як медичний директор хоспісу. Навіть якби не платили за практику у хоспісній медицині, я знав, що все одно буду туди ходити. Ця ясність допомогла мені зосередити своє професійне життя навколо чогось глибоко значущого", - пояснює Грумет.

Лікар радить шукати у житті маленькі шматочки, які приносять радість, навіть якщо вони зараз займають лише 5% вашого часу. Це дозволить виявити мету, на яку варто спиратися.

Спробуйте "метод спагеті"

Якщо вам важко визначити прив'язки мети, можливо доведеться експериментувати. Для цього скористайтеся методом спагеті - щоб спробувати все і подивитися, що саме прилипне.

"Скажіть "так" тому, від чого ви зазвичай відмовляєтеся. Спробуйте щось зовсім поза вашою зоною комфорту, навіть якщо витратите на це один день. Можливо ви станете волонтером у притулку, відвідаєте курс гончарства або приєднаєтеся до спортивної команди", - радить фахівець.

Якщо щось "клацне" і ви відчуєте, що з нетерпінням чекаєте момент, коли зможете це зробити знову - ви, ймовірно, знайшли якір своє мети.

Будуйте своє життя без жалю

Визначення якорів вашої мети - це лише перший крок. Справжня робота полягає в побудові цілеспрямованого життя навколо них. Це не завжди легко. Потрібен час, зусилля та сміливість, щоб перебудувати своє життя навколо речей, які справді важливі для вас.

Але в цьому і полягає краса створення мети: це динамічний, безперервний процес. Беріть ці якорі, іскри радості чи жалю, вплітайте їх у щось, що дасть змогу відчути себе повноцінним та автентичним.

"Не чекайте, поки мета вас знайде. Це не місце призначення, на яке ви натрапите раптом. Це життя, яке ви будуєте, ваш вибір", - резюмує доктор Джордан Грумет.