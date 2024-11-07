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"Це ще продовжується": Остап Ступка відверто розповів про справу з "пʼяною" ДТП

Остап Ступка (колаж: РБК-Україна)
Автор: Любов Блажко

Остап Ступка, який нещодавно ділився романтичними кадрами з новою обраницею, цього разу висловився про скандальну аварію. Нагадаємо, "п'яна" ДТП за участі актора сталася у квітні минулого року. Тепер зірка розповів, на якому етапі знаходиться справа.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на інтерв'ю знаменитості для програми "Ранок у великому місті" пише про це детальніше.

Остап Ступка прокоментував аварію

За його словами, судова справа триває і вже пройшла етап вироку, але наразі зупинилася на питанні апеляції. Актор не приховує, що намагається врегулювати необхідні питання, проте судові процеси нелегкі та тривалі. 

"Це ще продовжується, і я намагаюся врегулювати це питання, бо судові справи досить довгі й потребують певного часу", - пояснив він.

Суд позбавив актора права водіння на наступні 8 років і постановив виконання виправних робіт упродовж трьох років. Потерпілому не сподобалося таке рішення суду, тому він подав апеляцію, і це призвело до затягування справи.

"Апеляція подається, це така довгограюча історія, коли перша інстанція робить вирок, потім йде апеляційний суд. Це все довго", - зазначив син покійного Богдана Ступки.

скриншоти з інтерв'ю 

Що відомо про аварію

ДТП сталася у квітні минулого року. Тоді Остап Ступка був за кермом у стані алкогольного сп'яніння. Він на швидкості в'їхав в автомобіль та сильно травмував чоловіка, який був за кермом.

Постраждалий на ім'я Ярослав провів три дні без свідомості у реанімації, йому була зроблена операція. ДТП сталося на вулиці Федорова в Голосіївському районі столиці. Правоохоронні органи з'ясували, що знаменитість виїхав на зустрічну смугу. 

Після інциденту актор вийшов на зв'язок і заявив, що "не вважає себе злочинцем", а аварію назвав "нещасним випадком".

Остап Ступка скоїв ДТП (фото: instagram.com/olgasumska)

У листопаді минулого року суд визнав актора винним і призначив йому вищевказані покарання. Також повідомлялося, що прокуратура має намір оскаржити рішення, оскільки представники органу просили про реальне покарання у вигляді позбавлення волі та не згодні з ухваленим вироком.

Крім того, на експертизи було витрачено близько 10 тисяч гривень, і суд зобов'язав стягнути ці кошти зі знаменитості.

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