"Це ще продовжується": Остап Ступка відверто розповів про справу з "пʼяною" ДТП

Остап Ступка прокоментував аварію

За його словами, судова справа триває і вже пройшла етап вироку, але наразі зупинилася на питанні апеляції. Актор не приховує, що намагається врегулювати необхідні питання, проте судові процеси нелегкі та тривалі.

"Це ще продовжується, і я намагаюся врегулювати це питання, бо судові справи досить довгі й потребують певного часу", - пояснив він.

Суд позбавив актора права водіння на наступні 8 років і постановив виконання виправних робіт упродовж трьох років. Потерпілому не сподобалося таке рішення суду, тому він подав апеляцію, і це призвело до затягування справи.

"Апеляція подається, це така довгограюча історія, коли перша інстанція робить вирок, потім йде апеляційний суд. Це все довго", - зазначив син покійного Богдана Ступки.

скриншоти з інтерв'ю

Що відомо про аварію

ДТП сталася у квітні минулого року. Тоді Остап Ступка був за кермом у стані алкогольного сп'яніння. Він на швидкості в'їхав в автомобіль та сильно травмував чоловіка, який був за кермом.

Постраждалий на ім'я Ярослав провів три дні без свідомості у реанімації, йому була зроблена операція. ДТП сталося на вулиці Федорова в Голосіївському районі столиці. Правоохоронні органи з'ясували, що знаменитість виїхав на зустрічну смугу.

Після інциденту актор вийшов на зв'язок і заявив, що "не вважає себе злочинцем", а аварію назвав "нещасним випадком".

Остап Ступка скоїв ДТП (фото: instagram.com/olgasumska)

У листопаді минулого року суд визнав актора винним і призначив йому вищевказані покарання. Також повідомлялося, що прокуратура має намір оскаржити рішення, оскільки представники органу просили про реальне покарання у вигляді позбавлення волі та не згодні з ухваленим вироком.

Крім того, на експертизи було витрачено близько 10 тисяч гривень, і суд зобов'язав стягнути ці кошти зі знаменитості.