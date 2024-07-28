"Це розпіарений жир". Тренер розніс популярний продукт, який радять дієтологи

Чи корисне масло гхі?

За словами Віктора, цей продукт - "це просто розпіарений жир". Ба більше, він тваринного походження, в якому дуже багато насичених жирів.

"В цьому маслі немає нічого абсолютно особливого, крім того, що воно звучить екзотично", - сказав Мандзяк.

Експерт повідомив, що ми живемо у такий час, коли маркетологи намагаються продати абсолютно все.

Тренер повідомив, що масло гхі - це просто топлене вершкове масло і нічого більше.

Також цей продукт коштує чимало грошей, якщо порівнювати зі звичайним вершковим маслом.

"Масло - це продукт, який треба мінімізувати, бо воно дуже калорійне, а кількість насиченого жиру треба мінімізувати до 10% від загального калоражу", - резюмував експерт.

Для довідки

Завдяки відсутності води і молочних білків, гхі має високу термічну стабільність і не горить при високих температурах. Це робить його ідеальним для смаження і запікання.

Для приготування гхі використовують вершкове масло, яке повільно топлять, видаляючи піну, що утворюється на поверхні. Після цього решта частина масла проціджується для видалення залишків молочних білків і води.