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"Це розпіарений жир". Тренер розніс популярний продукт, який радять дієтологи

Неділя 28 липня 2024 09:47
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"Це розпіарений жир". Тренер розніс популярний продукт, який радять дієтологи Фото: Чи корисно масло гхі (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова
Експерт: Віктор Мандзяк

Масло гхі - це традиційне індійське масло, яке виготовляється шляхом повільного нагрівання вершкового масла до тих пір, поки вода і молочний білок не випаровуються, а решта частина набуває золотистого кольору і характерного аромату. У результаті цього процесу залишається чистий жир, що має тривалий термін зберігання і не потребує охолодження. В мережі всі дієтологи його хвалять, стверджуючи, що воно максимально корисне.

Чи дійсно це так, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис тренера Віктора Мандзяка у Facebook.

Чи корисне масло гхі?

За словами Віктора, цей продукт - "це просто розпіарений жир". Ба більше, він тваринного походження, в якому дуже багато насичених жирів.

"В цьому маслі немає нічого абсолютно особливого, крім того, що воно звучить екзотично", - сказав Мандзяк.

Експерт повідомив, що ми живемо у такий час, коли маркетологи намагаються продати абсолютно все.

Тренер повідомив, що масло гхі - це просто топлене вершкове масло і нічого більше.

Також цей продукт коштує чимало грошей, якщо порівнювати зі звичайним вершковим маслом.

"Масло - це продукт, який треба мінімізувати, бо воно дуже калорійне, а кількість насиченого жиру треба мінімізувати до 10% від загального калоражу", - резюмував експерт.

Для довідки

Завдяки відсутності води і молочних білків, гхі має високу термічну стабільність і не горить при високих температурах. Це робить його ідеальним для смаження і запікання.

Для приготування гхі використовують вершкове масло, яке повільно топлять, видаляючи піну, що утворюється на поверхні. Після цього решта частина масла проціджується для видалення залишків молочних білків і води.

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