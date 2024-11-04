"Це рівнозначно шоколаду". Чим не треба заправляти салат при схудненні

Чим заправляти салат, якщо ви худнете? Сметаною чи олією? Яка заправка не зробить вашу страву калорійною бомбою?

На це питання відповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис тренера та нутриціолога Юрія Попка в Facebook.

Що краще за все додавати в салат, якщо ви худнете?

Дослідження показують, що оливкова олія, яка часто вважається здоровою, може стати причиною перевищення калорійності навіть легких салатів. За даними фахівців, 100 мл олії містить приблизно 800 ккал, що робить її надзвичайно калорійною.

Якщо ж заправити салат двома-трьома столовими ложками олії, це може додати 240-360 ккал, що практично рівнозначно 100 г шоколаду.

Фахівці наголошують на важливості контролю за споживанням калорій, адже навіть легкий салат може становити значну частину добового раціону. Наприклад, якщо салат без заправки має близько 200 ккал, то з олією він перетворюється на значно калорійнішу страву.

Експерти радять розглянути альтернативи для заправки.

Наприклад, майонез з 67% жирності містить 616 ккал на 100 г, а одна столова ложка - 85 ккал.

У той час як салатний майонез (30%) має лише 296 ккал на 100 г, а одна ложка - 41 ккал.

Ще однією хорошою альтернативою є сметана 15%, що містить всього 159 ккал на 100 г (22 ккал на ложку) або грецький йогурт 8%, що має лише 107 ккал на 100 г (14 ккал на ложку).

Фахівці наголошують, що важливо звертати увагу не лише на якість продуктів, але й на їхню калорійність.

Неправильний підрахунок калорій може призвести до набору ваги, навіть якщо споживаються дорогі та здорові продукти. Тому для підтримки здорового способу життя важливо враховувати як якість, так і кількість споживаних калорій.