Це просто вогонь! Тарас Цимбалюк похвалився сталевим пресом у пікантній фотосесії

Цимбалюк показав нові фото

"Доброго ранку!" - підписав він серію відвертих світлин.

На них актор постав у спідній білизні, білих шкарпетках і кросівках, а також светрі, який він одягнув наполовину.



Цимбалюк на нових фото (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)

Для фотосесії 35-річний Цимбалюк обрав досить пікантні та неоднозначні пози на стільці. Таким чином він похизувався своїм ідеальним пресом і фізичною формою.



Тарас Цимбалюк показав себе у всій красі на нових фото (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)

Як відреагували в мережі

Користувач тут же стали коментувати неоднозначні фото відомого актора. Деяким сподобався такий зухвалий образ, а також його спортивна форма, але водночас інші, навпаки, розкритикували його:

"Іду в зал, весь настрій мені зіпсував"

"Бекхем нервово курить осторонь"

"Пожежа!"

"Я була впевнена, що на останньому фото трусів не буде"

"Фу, яка гидота, нарцис"

"Тарасе, ти що з глузду з'їхав? Це, по-перше, не гарно. Труси, мабуть, купив у переході, а по-друге, це просто не красиво"

"Гарний, але дуже нарцистично. І ці білі труси"

"Де штани загубив? ".



Актор показав прес на фото (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)

Нагадаємо, останнім часом Цимбалюк не коментує питання щодо свого особистого життя. Однак у ЗМІ активно ширяться чутки, що він розлучився зі своєю дівчиною, 37-річною Світланою Готочкіною - власницею ресторану в Києві Fish Fetish і бренду одягу GOT'S label. Пара була у стосунках близько 2-х років.

Утім, Готочкіна нещодавно зробила пластичну операцію і розповіла, що Тарас підтримує її, ба навіть надіслав їй квіти.

До цього Цимбалюк був одружений на візажистці Тіні Антоненко. Вони були у стосунках 4 роки, а також близько року в офіційному шлюбі.

До слова, це був уже другий шлюб артиста. У студентські роки він одружився з однокурсницею Ангеліною, проте незабаром подружжя зрозуміло, що вони занадто молоді для серйозних стосунків.



Тарас Цимбалюк (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)

Також вас може зацікавити