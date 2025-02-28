Це просто вогонь! Тарас Цимбалюк похвалився сталевим пресом у пікантній фотосесії

Популярний український актор, зірка серіалів "Кріпосна" і "Спіймати Кайдаша", а також фільмів "Коли ти вийдеш заміж" та "Песики" Тарас Цимбалюк показав у мережі нові фото в досить відвертому образі. На них він позував у спідній білизні.
Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram артиста.
"Доброго ранку!" - підписав він серію відвертих світлин.
На них актор постав у спідній білизні, білих шкарпетках і кросівках, а також светрі, який він одягнув наполовину.
Цимбалюк на нових фото (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)
Для фотосесії 35-річний Цимбалюк обрав досить пікантні та неоднозначні пози на стільці. Таким чином він похизувався своїм ідеальним пресом і фізичною формою.
Тарас Цимбалюк показав себе у всій красі на нових фото (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)
Користувач тут же стали коментувати неоднозначні фото відомого актора. Деяким сподобався такий зухвалий образ, а також його спортивна форма, але водночас інші, навпаки, розкритикували його:
Актор показав прес на фото (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)
Нагадаємо, останнім часом Цимбалюк не коментує питання щодо свого особистого життя. Однак у ЗМІ активно ширяться чутки, що він розлучився зі своєю дівчиною, 37-річною Світланою Готочкіною - власницею ресторану в Києві Fish Fetish і бренду одягу GOT'S label. Пара була у стосунках близько 2-х років.
Утім, Готочкіна нещодавно зробила пластичну операцію і розповіла, що Тарас підтримує її, ба навіть надіслав їй квіти.
До цього Цимбалюк був одружений на візажистці Тіні Антоненко. Вони були у стосунках 4 роки, а також близько року в офіційному шлюбі.
До слова, це був уже другий шлюб артиста. У студентські роки він одружився з однокурсницею Ангеліною, проте незабаром подружжя зрозуміло, що вони занадто молоді для серйозних стосунків.
Тарас Цимбалюк (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)
Також вас може зацікавити