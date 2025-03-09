Це не просто висип. Педіатр назвала хворобу, яка виникає у 12% немовлят
Інфантильна гемангіома є поширеним новоутворенням у новонароджених, яке часто викликає занепокоєння у батьків. Відомо про причини виникнення хвороби, симптоми та способи лікування стану.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку педіатра Дарії Власенко.
Що таке інфантильна гемангіома
Інфантильна гемангіома - це найпоширеніша доброякісна пухлина у новонароджених, яка з'являється на шкірі у вигляді червоної плями або виступу. Це новоутворення, що складається з неправильно сформованих кровоносних судин, які ростуть швидше, ніж повинні. Гемангіоми зустрічаються у 12% усіх немовлят до року.
За словами лікаря, вони зустрічаються в 5 разів частіше у жінок, ніж у чоловіків, і переважно у європеоїдів. 23% дітей, народжених з гемангіомою, мають дуже низьку вагу при народженні, близько 1 кг.
Гемангіома може бути спадковою, але доведений генетичний або хромосомний зв'язок ще не знайдений Вона є найпоширенішою доброякісною пухлиною у немовлят
"Слово "пухлина" не слід плутати з раком. Гемангіома - це не рак", - зазначила експерт.
Коли вони виникають
Зазвичай гемангіома зʼявляється при народженні або протягом кількох тижнів після. Розвивається вона так:
- фаза проліферації (перші 5 місяців): пухлина швидко зростає
- фаза інволюції (після 5 місяця): гемангіома починає зменшуватись і поступово зникає
- до 3 років: більшість гемангіом значно зменшуються або зникають
Приблизно у 83% вони зустрічаються в області голови та шиї. Решта 17% зʼявляються по всій іншій частині тіла (як зовні, так і всередині).
Педіатр зазначила, що зазвичай гемангіоми не болять, вони можуть лише виглядати страшно. У рідкісних випадках вони можуть утворювати виразки, кровоточити або інфікуватися. Коли гемангіоми утворюються всередині тіла, вони можуть викликати серйозні проблеми.
Лікування зазвичай триває щонайменше від 6 до 12 місяців (іноді
довше). Хірургічне втручання потрібне лише у рідкісних випадках, коли залишаються рубці або інші проблеми після зменшення гемангіоми.
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