Це не просто висип. Педіатр назвала хворобу, яка виникає у 12% немовлят

Інфантильна гемангіома є поширеним новоутворенням у новонароджених, яке часто викликає занепокоєння у батьків. Відомо про причини виникнення хвороби, симптоми та способи лікування стану.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram -сторінку педіатра Дарії Власенко.

Що таке інфантильна гемангіома

Інфантильна гемангіома - це найпоширеніша доброякісна пухлина у новонароджених, яка з'являється на шкірі у вигляді червоної плями або виступу. Це новоутворення, що складається з неправильно сформованих кровоносних судин, які ростуть швидше, ніж повинні. Гемангіоми зустрічаються у 12% усіх немовлят до року.

За словами лікаря, вони зустрічаються в 5 разів частіше у жінок, ніж у чоловіків, і переважно у європеоїдів. 23% дітей, народжених з гемангіомою, мають дуже низьку вагу при народженні, близько 1 кг.

Гемангіома може бути спадковою, але доведений генетичний або хромосомний зв'язок ще не знайдений Вона є найпоширенішою доброякісною пухлиною у немовлят

"Слово "пухлина" не слід плутати з раком. Гемангіома - це не рак", - зазначила експерт.

Коли вони виникають

Зазвичай гемангіома зʼявляється при народженні або протягом кількох тижнів після. Розвивається вона так:

фаза проліферації (перші 5 місяців): пухлина швидко зростає

фаза інволюції (після 5 місяця): гемангіома починає зменшуватись і поступово зникає

до 3 років: більшість гемангіом значно зменшуються або зникають

Приблизно у 83% вони зустрічаються в області голови та шиї. Решта 17% зʼявляються по всій іншій частині тіла (як зовні, так і всередині).

Педіатр зазначила, що зазвичай гемангіоми не болять, вони можуть лише виглядати страшно. У рідкісних випадках вони можуть утворювати виразки, кровоточити або інфікуватися. Коли гемангіоми утворюються всередині тіла, вони можуть викликати серйозні проблеми.

Лікування зазвичай триває щонайменше від 6 до 12 місяців (іноді

довше). ﻿﻿Хірургічне втручання потрібне лише у рідкісних випадках, коли залишаються рубці або інші проблеми після зменшення гемангіоми.

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